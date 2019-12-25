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  • 25.12.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 15:47

finali ne zaman, hangi gün yapılacak?

TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yapma programı 'te heyecan dorukta. MasterChef için büyük finale artık çok az zaman kaldı. Yarışmanın final haftası sona kalan 4 finalist Alican, Ekin, Güzide ve Cemre ile birlikte başladı. Yarışmacnın 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde final haftası programını yarışmacılara açıkladı. MasterChef jüri üyeliğine 2019 sezonunda da devam eden Somer Şef, MasterChef hayranları tarafından merak konusu oldu. Yemek alanında birçok ödüle imza atan , bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. İşte, Somer Sivrioğlu'nun hayatına yönelik bilgiler. İşte .

MasterChef finali ne zaman, hangi gün yapılacak?

MasterChef'te final oldukça merak ediliyor. Sona kalan Alican, Cemre, Ekin ve Alican final haftasında mücadele ediyorlar. Birbirinden hırslı ve hünerli yarışmacılar 2019'un şampiyonu olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Somer Şef final haftası ile ilgili bilgilendirme yaptı. Peki, MasterChef final ne zaman, hangi gün? İşte detaylar… 3 oyun sonucunda en az puanı alan Ekin ilk eleme adayı oldu. Somer Şef yarışmacılara final haftası programını açıkladı. Peki, 2019 MasterChef finali hangi gün, ne zaman oynanacak? Bu günlerde 3 oyun oynanacak ve her oyun için şefler tarafından puanlama yapılacak. En az puanı toplayan yarışmacı eleme potasına gidecek. Detaylar takvim.com.tr'de

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