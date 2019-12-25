MasterChef'te final oldukça merak ediliyor. Sona kalan Alican, Cemre, Ekin ve Alican final haftasında mücadele ediyorlar. Birbirinden hırslı ve hünerli yarışmacılar 2019'un şampiyonu olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Somer Şef final haftası ile ilgili bilgilendirme yaptı. Peki, MasterChef final ne zaman, hangi gün? İşte detaylar… 3 oyun sonucunda en az puanı alan Ekin ilk eleme adayı oldu. Somer Şef yarışmacılara final haftası programını açıkladı. Peki, 2019 MasterChef finali hangi gün, ne zaman oynanacak? Bu günlerde 3 oyun oynanacak ve her oyun için şefler tarafından puanlama yapılacak. En az puanı toplayan yarışmacı eleme potasına gidecek. Detaylar takvim.com.tr'de

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