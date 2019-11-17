Türkiye ve yurtdışında birçok merkezi bulunan yaşam koçu ve estetisyen Çiğdem Akman, geçtiğimiz ay Demet Akalın'a yaptığı Gold Needle operasyonu (Altın İğne) ile magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Akman şimdi ise Ankara'da yeni şubesini açmaya hazırlanıyor. Ünlü isimler sosyal medya sayfalarından fotoğraf paylaşarak Akman'a destek oldular.
"BÜYÜYEREK DEVAM EDİYORUZ"
Ankara'da yeni hizmete geçireceği merkezi ile ilgili çok heyecanlı olduğunu belirten Akman; "Ailemiz her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Sizleri güzelleştirirken, kendimizi de her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyoruz. İlk gün ki gibi, çok heyecanlıyız" İfadelerini kullandı. Akman'ın Ankara'daki açılışına; Demet Akalın, Gülben Ergen,gibi yakın dostlarının da katılacağı söyleniyor. Daha önce Hollanda'da da bir merkez açan Akman'ı, Nuray Sayarı yalnız bırakmamıştı.
Dostları yalnız bırakmadı
Akalın'a yaptığı operasyonla magazin gündeminde uzun süre konuşulan ünlü isimlerin estetisyeni, Ankara’da açacağı yeni merkezinin heyecanını ünlü dostları ile birlikte paylaşacak.
Türkiye ve yurtdışında birçok merkezi bulunan yaşam koçu ve estetisyen Çiğdem Akman, geçtiğimiz ay Demet Akalın'a yaptığı Gold Needle operasyonu (Altın İğne) ile magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Akman şimdi ise Ankara'da yeni şubesini açmaya hazırlanıyor. Ünlü isimler sosyal medya sayfalarından fotoğraf paylaşarak Akman'a destek oldular.
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