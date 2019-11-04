Erzurum'da polis, uyuşturucu baskını yaptığı evde 1 metre eninde, 17 metre derinliğinde kuyu buldu. Kuyudaki sigara izmaritlerini 'delil' olarak toplayan polis, kazma, kürek ve baretlere el koydu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yakutiye İlçesi Rabiaana Mahallesi Osmanpaşa Sokak'ta 22 numarada bulunan eve, ihbar üzerine baskın düzenledi.