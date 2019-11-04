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  • 04.11.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 17:22

'ta na dalan sürücü tutuklandı

'ta na dalan ve bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, sürücü Karakuş'un tutuklanmasına karar verdi ve cezaevine gönderdi.

Otobüs durağına dalan sürücü hakkında flaş gelişme!

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför , bugün Çağlayan'daki 'na sevk edildi.

Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Karakuş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Zanlının tutuklanmasına karar verildi.

OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI
Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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