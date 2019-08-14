Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan'ın intihar ettiği iddia edildi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Doğan'ın siyanür içerek yaşamına son verdiği öne sürüldü. İzdivaç programlarının kaldırılmasının ardından kendi hayatına dönen Uğur Doğan'ın intihar ettiği konuşuluyor. Instagram hesabından bir video yayınlayan ve geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Zuhal Topal'la izdivaç isimli programa katılan Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.
İzdivaç'a katılan ünlü damat adayı Uğur Doğan intihar mı etti?
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılan damat adayı Uğur Doğan'ın sosyal medya hesabından video paylaştıktan kısa bir süre sonra intihar ettiği iddia edildi. İddiaya göre Samatya hastanesine kaldırılan Doğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ileri sürüldü. 25 yaşındaki damat adayının siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Siyanür ve siyanür çeşitleri birçok sanayi alanında tüketilir. Yaygın olarak hidrosiyanik asit siyanürü kimyasal madde üretiminde, hayvan yeminde ve haşere ilaçlarında kullanılır. Peki damat adayı Uğur Doğan öldü mü, intihar mı etti? Peki Uğur Doğan kimdir kaç yaşında nereli?
- Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun fotoğrafları gündemi salladı
- Herkesi kendine hayran bırakmıştı! Serenay bu gerçekle şaşırttı
- Bensu - Hakan çifti görüntülenince...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.