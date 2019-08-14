Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan'ın intihar ettiği iddia edildi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Doğan'ın siyanür içerek yaşamına son verdiği öne sürüldü. İzdivaç programlarının kaldırılmasının ardından kendi hayatına dönen Uğur Doğan'ın intihar ettiği konuşuluyor. Instagram hesabından bir video yayınlayan ve geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Zuhal Topal'la izdivaç isimli programa katılan Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.