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  • 14.08.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 12:57

İzdivaç'a katılan ünlü damat adayı mı etti?

'ın sunduğu izdivaç programına katılan damat adayı 'ın hesabından video paylaştıktan kısa bir süre sonra ettiği iddia edildi. İddiaya göre Samatya hastanesine kaldırılan Doğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ileri sürüldü. 25 yaşındaki damat adayının siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Siyanür ve siyanür çeşitleri birçok sanayi alanında tüketilir. Yaygın olarak hidrosiyanik asit siyanürü kimyasal madde üretiminde, hayvan yeminde ve haşere ilaçlarında kullanılır. Peki damat adayı Uğur Doğan öldü mü, intihar mı etti? Peki kaç yaşında nereli?

Damat adayı Uğur Doğan intihar mı etti?

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan'ın intihar ettiği iddia edildi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Doğan'ın siyanür içerek yaşamına son verdiği öne sürüldü. İzdivaç programlarının kaldırılmasının ardından kendi hayatına dönen Uğur Doğan'ın intihar ettiği konuşuluyor. Instagram hesabından bir video yayınlayan ve geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Zuhal Topal'la izdivaç isimli programa katılan Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

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