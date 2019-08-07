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  • 07.08.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 16:23

AIDS nedir ? Beren Saat son dakika nedir? ?

Magazin gündemine şoke eden bir iddia adeta bomba şeklinde düştü. ekranlarında yayınlanan Beyaz Magazin programında sunucu Canan Danyıldız kendisine bir seyirciden gelen iletiyi yayında paylaştı. Danyıldız yayında, kendisine bir seyirciden gelen mesajda "'nun olduğunun" iddia edildiğini dile getirdi. Canan Danyıldız'ın teyit etmeden açıklaması ise vatandaşların büyük tepkisini çekti. AIDS sonradan edinilen bağışıklık sistemi yetersizliği sendromu anlamına gelir. Sonradan Edinilen ifadesi hastalığın irsi (genetik) olmadığını anlamına gelmektedir. Peki Beren Saat son dakika hastalık vakaı nedir? ? HIV AIDS nedir ?

Kenan Doğulu ve Beren Saat için skandal iddia! HIV virüsü ...

Uzun süredir ünlü çiftin evliliklerinde sorun olduğu iddiası magazin gündemine geliyordu. Beren Saat'in sosyal medya paylaşımları ise bu iddiaları kuvvetleniyordu. Şimdi ise Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Magazin" programında tartışma yaratacak bir iddia gündeme geldi. Programın sunucularından Canan Danyıldız, kendisine izleyicilerden gelen bir mesajda Kenan Doğulu'nun, HIV virüsü taşıdığının iddia edildiğini açıkladı. Danyıldız, kendisine gelen bilgide Beren Saat'in de bu virüsü taşıdığının iddia edildiğini belirtti.Canan Danyıldız bu bilginin DM'den ve Kenan Doğulu'yu tanıyan birisinden geldiğini öne sürdü.

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