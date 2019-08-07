Uzun süredir ünlü çiftin evliliklerinde sorun olduğu iddiası magazin gündemine geliyordu. Beren Saat'in sosyal medya paylaşımları ise bu iddiaları kuvvetleniyordu. Şimdi ise Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Magazin" programında tartışma yaratacak bir iddia gündeme geldi. Programın sunucularından Canan Danyıldız, kendisine izleyicilerden gelen bir mesajda Kenan Doğulu'nun, HIV virüsü taşıdığının iddia edildiğini açıkladı. Danyıldız, kendisine gelen bilgide Beren Saat'in de bu virüsü taşıdığının iddia edildiğini belirtti.Canan Danyıldız bu bilginin DM'den ve Kenan Doğulu'yu tanıyan birisinden geldiğini öne sürdü.