4 Ağustos af ceza indirimi, hal yasası, nafaka, kıdem tazminatı, EYT ek gösterge son durum nedir? 4 Ağustos genel af yasası, hal yasası gibi birçok gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından nafaka, kıdem tazminatı ve EYT gibi konuların ne zaman çıkacağı merak ediliyor.
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