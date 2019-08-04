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  • 04.08.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 13:03

, , , , nedir?

Milyonlar Meclis'in bir an önce açılmasını bekliyor. Bu bağlamda af yasası, , , ve nin ne olacağını merak ediyorlar. Meclis gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasını ardından bu konular gündemdeki yerini korumaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanı Mustafa Şentop af ile ilgili son yaptığı açıklamada "Af değil ama infazla ilgili düzenlemeler var. Partiler arasında bununla ilgili görüş birliği sağlanması lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç vardı. Bir iki gün içinde halledilecek mesele değil. Eylül ayından itibaren görüşülüp, değerlendirilecek'' demişti.

Hal yasası, nafaka, kıdem tazminatı ve EYT'de son durum nedir?

4 Ağustos af ceza indirimi, hal yasası, nafaka, kıdem tazminatı, EYT ek gösterge son durum nedir? 4 Ağustos genel af yasası, hal yasası gibi birçok gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından nafaka, kıdem tazminatı ve EYT gibi konuların ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

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