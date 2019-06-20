TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelecek Diriliş Osman dizisinde, Burak Özçivit'in partnerinin kim olacağı belli oldu. Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacağı iddia edildi. Hazal Subaşı, doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alırken Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu olması hayranlarını da sevindirdi. Efsane dizi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek dizide Burak Özçivit'in başrolde yer alacağı daha önceden belli olmuş ve Özçivit, yeni dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Yeni sezonda hız kesmeden Diriliş Osman olarak devam edecek yeni dizinin kadrosu şekillenmeye başladı.