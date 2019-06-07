Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşti. İkili salona Ölürüm Türkiyem şarkısıyla çıktı. Çiftin karşılıklı oynadığı anlar ve geceden görüntüler misafirler tarafından sosyal medyada yayınlandı.