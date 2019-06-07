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  • 07.06.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 16:10

, 'yi davullu zurnalı kız evinden aldı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile nişanlısı eski Türkiye Güzeli bu akşam evleniyor. Düğüne saatler kala Mesut Özil, Amine Gülşe'yi baba evinden davullu zurnalı aldı.

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