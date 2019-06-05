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  • 05.06.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 12:41

Dolar düştü 5 Haziran son dakika /TL kurları ne oldu? kuru kaç para oldu?

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 5,7273'e kadar geriledi. Dolar/TL saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,85 azalışla 5,7347'den alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,57 azalışla 6,4675'den, /TL de yüzde 0,68 azalışla 7,3100 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,7273 ile 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7826'dan tamamladı. Euro ise 6,43 bandında hareket ediyor. Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki ! /TL kurları ne oldu? kuru kaç para oldu?

Dolar 5 Haziran son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar bugün yarım gün işlem yapacak. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Haziran güncel döviz kurları... 5 Haziran tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Rezerv ve swap piyasası tartışmaları henüz unutulmadan bu kez seçim gündemi ve ticaret savaşı endişeleri ile hareketlenen döviz kurlarında oynaklığı azaltacak önlemlerin tartışılmasına neden olabilecek haber ve açıklamalar dikkati çekiyor. Analistler, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

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