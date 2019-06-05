Dolar 5 Haziran son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar bugün yarım gün işlem yapacak. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Haziran güncel döviz kurları... 5 Haziran tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Rezerv ve swap piyasası tartışmaları henüz unutulmadan bu kez seçim gündemi ve ticaret savaşı endişeleri ile hareketlenen döviz kurlarında oynaklığı azaltacak önlemlerin tartışılmasına neden olabilecek haber ve açıklamalar dikkati çekiyor. Analistler, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.