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  • 23.05.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 18:05

kimdir ? r evlendi mi karısı kim? Enes Batur'un aylık YouTube kazancı ne kadar?

evlendi mi sorusu sosyal medyanın dilinde. Ünlü fenomen Enes Batur günler öncesinden evleneceğini duyurmuş, nikah davetiyelerini bastırmış ve yakın çevresine dağıtmıştı. Herkes yaşananları Enes Batur'un evlilik oyunu sanarken 21 yaşındaki Batur nikah masasında 'evet' dediği videoyu paylaştı. Peki Enes Batur gerçekten evlendi mi? Evleneceğim dediği sevgilisi kim, ? 21 Yaşındaki Enes Batur'un evlendiği dediği eşi Tulu Bacı Kıbrıslı ve 20 yaşında. Sarışın olan ve güzelliği ile dikkat çeken Tulu Bacı, Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

Sosyal medya fenomeni olan Enes Batur evlendi mi, karısı Tulu Bacı kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Günler öncesinden evleneceğini duyuran Enes Batur nikah masasından bir görüntü paylaştı evet dedi. Peki 21 yaşındaki Enes Batur'un evlendim dediği Kıbrıslı Tulu Bacı kimdir, gerçekten Enes Batur ile evlendi mi? Youtube fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile davetiyesini yayımlamasının ardından araştırılan isim oldu. Peki, Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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