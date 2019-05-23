Sosyal medya fenomeni olan Enes Batur evlendi mi, karısı Tulu Bacı kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Günler öncesinden evleneceğini duyuran Enes Batur nikah masasından bir görüntü paylaştı evet dedi. Peki 21 yaşındaki Enes Batur'un evlendim dediği Kıbrıslı Tulu Bacı kimdir, gerçekten Enes Batur ile evlendi mi? Youtube fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile davetiyesini yayımlamasının ardından araştırılan isim oldu. Peki, Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

TULU BACI KİMDİR

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sevgilisi Tulu Baci, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

ENES BATUR KİMDİR

Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube'da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu.

Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filminde kendi gibi Youtuber olan sevgilisi Başak Karahan da yer aldı ancak ikili 2018'in yaz aylarında ayrılık kararı aldı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Yaşamını Antalya'da sürdüren Enes Batur, "İstanbul'a taşınacak mısın?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Sanmıyorum. İnternete girdiğin zaman her yer büyük şehir gibi… Artık şehirde olman gerekmiyor.

ENES BATUR AYLIK NE KADAR KAZANIYOR?

YouTube, Türkiye'deki pek çok kanal internet alışkanlıklarının arttığı bir dönemde olduğumuz için yükselişine devam ediyor. Bireysel yayıncılık konusunda ise aynı yükselişi görmek mümkün. Türkiye'de yayın yapan en fazla aboneye sahip kanal ise kendi adıyla yayın yapan Enes Batur'a ait. Batur'un kanalı, son dönemdeki projelerinin de etkisiyle 7 milyon 130 bin abonenin üzerine çıktı.

İnternet ününün getirisiyle birlikte yakın zamanda sinema salonlarına da giren Enes Batur'un "Hayal mi Gerçek mi?" filminden, reklam projelerinden hariç olarak, sadece YouTube üzerinden kazandığı rakam da merak ediliyordu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu konuyu ele alan bir yazı yayınladı. İddiasına göre Batur'un YouTube kazancı aylık 530 bin TL'ye ulaşmış durumda.