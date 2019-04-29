Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde videosu gündemde oturdu.Hafta içi her gün yayınlanan 2.Sayfa programında Kerimcan Durmaz'ın, Instagram'ın story bölümünde yaptığı paylaşım konuşuldu. Programa bağlanan avukat bir açıklama yaptı. Peki Kerimcan Durmaz hapse girecek mi? Detaylar haberimizde.. Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yapılan müstehcen paylaşımla ilgili, "Görüntüdeki kişi ben değilim" açıklamasını yaptı. Bu sözleri inandırıcı bulmayan binlerce kişi, Durmaz'ın hesabını şikayet etti. Peki Kerimcan Durmaz uçak tuvaleti videosu nedir? Kerimcan Durmaz kimdir nereli kaç yaşında? Hapse girecek mi? İşte tüm detaylar

Sosyal medyada tepki yağmuruna tutulan uygunsuz paylaşım hakkında canlı yayına bağlanan Avukat Aslı Hatemi, ünlü fenomen hakkında, "Bu ciddi bir suç, suçun tanımı ise alenen hayasız harekette bulunmak. 6 ay ile 5 yıl arası cezası var. Hapis kararı çıkabilir. Savcuılık bu görüntüyü ihbar kabul edip soruşturmaya başlayabilir" açıklamasında bulundu.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Durmaz, kendisine ait olmadığını iddia ettiği skandal paylaşımın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli gibi bir videoyu avukatıma iletmek istenirken sehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum. Bu video içeriğine benzer şekilde tarafıma sürekli olarak farklı hesaplardan uygunsuz pek çok video ve resim gönderilmektedir. Üzülerek bildiriyorumki yanlışlıkla paylaşılan bu video beni derinden sarsmıştır. Beni de son derece rahatsız eden bu durumda mağdur olmam sebebiyle, mesaj olarak gelen bu videonun sosyal medyada paylaşılması ile ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.

SKANDALLARA İMZA ATAN SÖZDE FENOMENLER MEDYA TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Sosyal medyanın sözde özgür oluşundan istifade eden "fenomenler" , bu özgürlüğü Türk gençliğini zehirlemek, aile yapısını bozmak, uyuşturucuya özendirmek adına kullanıyorlar. Ne yazık ki bu sözde fenomenler reklamcılar, ajanslar ve medya tarafından destekleniyor..

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul Yeniköy'de dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisi olan Kerimcan'ın iki ablası vardır. Lisenin ardından Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medya fenomeni oldu. İstanbul'a dönerek DJ olarak çalışmaya başlayan Durmaz, Aralık 2016'da bir sinema filminde başrolde bulunması için teklif aldı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.