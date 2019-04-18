Orhan Gencebay'a ne oldu? Ses sanatçısı usta isim Orhan Gencebay geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Orhan Gencebay haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.Haberin yayılmasıyla kısa sürede hayranları usta sanatçının sağlık durumunu araştırmaya başladı.Orhan Gencebay tarafından açıklama yapılması bekleniyor. İşte Orhan Gencebay'a ne oldu? Hastalığı ne? Neden hastaneye kaldırıldı? Merak edilen detaylar haberimizde... Müziğin önde gelen isimlerinden Orhan Gencebay'ın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo olduğu iddia edildi.

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı.

ORHAN GENCEBAY EN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müziğin önde gelen isimlerinden Orhan Gencebay'ın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo olduğu iddia edildi. Orhan Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı. Orhan Gencebay'ın operasyon sonrası yoğun bakımda bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi. Orhan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Usta sanatçı Orhan Gencebay, göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak müdahalede bulunuldu.

ORHAN GENCEBAY'A 2 STENT TAKILDI

Anjiyo işlemi gerçekleştirilen Orhan Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı. Operasyon sonrası yoğun bakımda bir süre müşahade altında tutulacağı belirtilen Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Instagram hesabından eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu anjiyo olarak stent takıldığını duyurdu.

"ANJİYO YAPILDI, 3 STENT TAKILDI"

Eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sevim Emre, şunları söyledi: "Benim canlarım Orhan Baba'nız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil.

İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı sağlık durumu gayet iyi emin ellerde. Telefonlarınıza geç dönüyorum, lütfen kusura bakmayın sevgiler teşekkürler güzel gönüllerinizden öpüyorum.

"BÜYÜK BADİRE ATLATTIK"

Şükürler Olsun rabbime sevenlerine, yavrularına ve bana bağışladı anjio esnasında çok büyük bir badire atlattık. Allah doktorlarımızdan razı olsun arayan soran tüm gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyorum."

SEVİM EMRE'NİN PAYLAŞIMI:

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı.

10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Gencebay'a o yıllarda bu nedenle küçük Bayram diyorlardı.

İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.

13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Gencebay'a o yıllarda bu nedenle küçük Bayram diyorlardı.

İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.

Orhan Gencebay, 29 Kasım 2009 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda "Batsın Bu Dünya, Türkiye'nin ağıtıdır. Şu bir gerçek, 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100 - 150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım 'Batsın Bu Dünya'yı. O, Türkiye'nin ağıtıdır, ağlanacak parçasıdır." demiştir. 17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için Poll Production'dan yayınlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirmiştir.