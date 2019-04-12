Oyuncu Wilma Elles'in eşi Kerem Göğüş ile Göğüş'ün annesi Nurcan İlleez, arsası dahi alınmamış projeden daire sattıkları gerekçesi ile yargılandıkları davada hapis cezası aldı.

Adana'da yaşayan M.N.N., Göğüş Yapı A.Ş.'nin Etiler Ulus'taki projesinden 2 daire aldı. Toplam 770 bin TL'lik ödemeye ilişkin satış sözleşmesi Mart 2013'te imzalandı. Ancak satışı yapılan dairelerin teslimatı yapılmadı. M.N N. yaptığı araştırmada, tanıtımı yapılan projenin arsasının dahi alınmadığını öğrendi.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmayınca konu yargıya taşındı. Şirket yetkilisi Kerem Göğüş ile annesi Nurcan İlleez hakkında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Anne-oğul için hazırlanan iddianamede, sanıklara 'nitelikli dolandırıcılık yaptıkları' suçlaması yapıldı.