Bir yarışma programına katılan Ecem Karaağaç'ın yaşadıkları günlerdir konuşuluyor. Yarışmaya katılmadan önce kendisine sosyal medyadan "Sana enerji yüklemesi yapalım, kesin birinci olursun" mesajı geldiğini söyleyen Ecem Karaağaç teklifi kabul ettiğini ve defalarca cinsel birliktelik yaşadıklarını açıklamıştı. İstismar iddialarının hedefindeki enerji yüklediği iddia edilen kişi ilk kez konuştu. Ben bunları ona silah zoruyla mı yaptırdım diyerek Ecem Karaağaç'ı yalanladı.

ECEM KARAAĞAÇ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Levent'teki ünlü bir AVM'de görüntülenen ikili arasındaki samimiyet dikkatleri çekti. Ecem Karaağaç'ın kesinlikle aramızla duygusal bir yakınlaşma yoktu demesi üzerine söz hakkını kullanan i. başını omzuna yasladığı elimi tuttuğu ve kolkola gezdiğimiz pozlar var. Ben bunları ona silah zoruyla mı yaptırdım diyerek Ecem Karaağaç'ı yalanladı.

'GELEMEM DEDİM, UÇAK BİLETİMİ ALDI'

Hedeflerin odağındaki kişi İ.de ilk kez konuştu:

''Gelemem müsait değilim diyordum. Ecem uçak biletimi alıp çağırıyordu. Evine gidiyordum. Bazen 3-4 hafta kalıyordum. Levent'te iki AVM'de birlikte görüntülerimiz var. Sarmaş dolaş fotoğraflarımız var. Enerji yüklemedim. Haberleri ben yaptırmadım. Eğer bu istismarsa bunlar mümkün mü? İsterseniz siz buna sevgili deyin, isterseniz demeyin. Asıl şikayetçi olan benim.

'MEŞHUR OLMAK İSTEYEN BİR KIZIN ENTRİKALARI'

Enerji vereceğim lafını asla asla asla kullanmadım. Mesleğim bu değil. Benim mesleğim eğitmenlik. Kendisini tehdit etmedim. Survivor'dan dönünce beklediği şöhrete ulaşamayınca bunlar oldu. Bunu ispat etsin Taksim Meydanı'nda... Bana iftira atıldı. Ben de dava açtım, benim de ailem var. Büyük bunalımdayım. Meşhur olmaya çalışan bir kızın entrikasına kurban gittim. Bana iftira atılıyor, ben de dava açtım. Psikolojim ağır vaziyette kötü durumda."

''BENİ BÜYÜ YOLUYLA KANDIRDI''

İ.'nin sözlerine ise Karaağaç, "Yayında kendisinin beyan ettiği her şey yalan. Şu an yargı sürecinde olduğum için anlatamıyorum. Beni büyü yoluyla kandırdı. Kimse 'gönül' falan buradan pay çıkarmasın kendisine. Neden kendisi bana defalarca kez para teklif etti? Benimle asla öyle bir konuşma yapmadı. Bana yazdığı bütün hesapları kapattı. Yargı süreci olduğu için anlatamıyorum. Yargı süreci tamamlandığında herkesin utanacağına eminim.

"DİNİ İNANÇLARIMI...'

O olaylara nasıl inandım, nasıl iki yıl bu süreci yaşadım anlatamıyorum. Yargı bittikten sonra anlatacağım tüm pislikleriyle bana saldırıyor. Çünkü kendisi davalık olduğu için başına geleceklerin farkında. Kendisi o kadar güzel rol yapıyor ki anlatamam. Bu olay açığa çıktığında herkes 'Sen neler yaşamışsın' diye bana gelecek. Ben de istiyorum her şeyi anlatmak ama yargı sürecinde olduğum için anlatamıyorum.

O biletlerin ne şekilde alındığı, ne şekilde almam için zorlandığım, o resimleri çekilirken ne şekilde çekildiğim hepsi ortaya çıkacak. Asla ve asla bir gönül ilişkisi yok. İster inanın, ister inanmayın kesinlikle gönül ilişkisi yok. Benim ailem bana her konuda destek oluyor. Maddi manevi hiç fark etmez.

Bu adam beni kandırdı, dini inançlarımı kullandı, bana sihirler yaptı. Ailemi, beni kullandı. Kendisi çok güzel rol yapıyor ve ben buna iki sene şahit oldum. Beni her şeyle tehdit ediyor…

"ENERJİ ALIŞVERİŞİ FALAN YOK"

'Enerji alışverişi' diyorlar öyle bir şey yok ne yarışması ne enerjisi, beni istismar etti. 'Ailene sihir yapacağım' dedi. Onun söylediklerinden sonra annemin başına bir takım sıkıntılar geldi. Bu şekilde kandırmaya başladı beni… Benim dini inançlarımı kullandı, manevi yönlerimi kullandı.

Ben her şeyi savcılığa verdim, her şey ortaya çıkacak. Ben bütün bu saçmalıklara, tanımadığım birine nasıl inandığımı sorguluyorum ama inandırılmak içinde bütün deliller ortada. Keşke sizin yanınıza gelsem de her şeyi anlata bilsem ama şu anda hiçbir şey yapamıyorum, olay yargıda…''

ENERJİ YÜKLEMESİ OLAYI NEYDİ?

Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu.

DEFALARCA BİRLİKTE OLDU

Sözde uzman kişi, 'enerji verme' vaadiyle Ecem Karaağaç'la defalarca birlikte oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.

Ecem Karaağaç, gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduğunu söyleyen Ecem Karaağaç, olayların bambaşka olduğunun da altını çizdi. Ecem şunları söyledi:

Ben açıkcası mağdur edildim çıkan haberlere çok üzüldüm. Hakkımı aramak için hukuka başvurdum hakkımı orada sonuna kadar arayacağım. Karşı taraf çıkan haberleri bu kadar çarptırarak halkla paylaşması beni mağdur ve çok acı bir durumda bıraktı.

Buna şöyle bakmayın eğitimli, eğitimsiz, profesör... Herkes dolandırılıyor. Bu işin ciddiyetinin 2 cümle kadar basit bir haber olmadığını herkes görecek. Benim hukuka inacım çok. Bunun magazin haberi olması beni çok yıpratttı benim ailem var. Ortada çok büyük, çok ağır bir suç var. Bunu lütfen eğlence malzemesi haline getirmeyin. Ben aileme bağlı biriyim. Asla bu davadan çekilmeyeceğim.

Magazin basınında malzeme olduğum için üzgünüm. Bu karşı tarafın beni küçük düşürmek için yaptığı bir harekettir. Kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin, ben zor ayakta duruyorum.

Ben 2 yıldır bununla mücadele ediyorum. Yaşadıklarım o kadar basit değil. Karşı taraf beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi ve tehdit ettti. Beni maddi manevi, ailevi her şekilde dolandırdı. Ben alay konusu olmak istemiyorum. Gerçekler yakın zamanda ortaya çıkacak.

Yarışmadaki arkadaşı konuştu!

Survivor yarışmacısı Sahra Işık, magazin programına konuk oldu Işık, yarışmadaki arkadaşı Ecem Karaağaç'ın 'sana enerji yükleyeceğim, Survivor'da birinci olacaksın' denilerek istismara uğramasına 'bu saflık değil' yorumu yaptı. Ecem Karaağaç ise sessizliğini bozarak 2.sayfa programına açıklamalarda bulundu. Ecem'in haberini okuyunca şoka girdim. İnanamadım. Dün Ecem'i aradım ama telefonu açmadı. Bu haber nasıl çıktı bunu da çok merak ediyorum. Aklım mantığım almıyor. Ecem çok erken Survivor'a veda etti. Belinden sorun yaşadı. Bilemiyorum. Bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorum. Ecem ile çok samimi değildim. Adada tanığım kadarıyla çok sakin, art niyeti olmayan biri. Fakat bu durum saflığın başka bir boyutu. Saf olan bir insan bile akıl eder.

Kafamdaki en büyük soru işareti, Ecem şampiyonluğa odaklı biri değildi. Hiçbir iddialı olmayan bir insan neden bunu yapsın?

Duyduklarıma inanmak istemiyorum. Keşke telefonu açsaydı da sorsaydım. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemem. Geldiyse de bu saflık değil artık başka bir şey. Ecem birinci olsaydı, savcılığa suç duyurusunda bulunmazdı. Neden bu kadar bekledi, neden yarışmadan hemen sonra savcılığa gitmedi. İnsanların adada gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Ecem, 'Ben Survivor'a gitmeyi çok istiyordum ama yapamayacağım' dedi.

İnsanlar fan adı altında hepimize dünya kadar mesaj atıyorlar. Eğer böyle bir şey varsa bu saflık değil salaklık artık.

Yarışmaya giderken kendi potansiyelinizi biliyorsunuz, karşınızdakileri de biliyorsunuz. Çok iyi bile olsanız, bir anda bir kumpasla kendinizi elemede bulabilirsiniz.

3 kez Survivor'a gittim. 2014'te hırstan gözüm kör olmuştu. Ben önce birleşme partisine gideceğim, sonra final diyordum. İki erkekle kaldım. 'hiç elenmeyeceğim' derken, kendimi elenmiş buldum. Ben Survivor'dan elendikten sonra annem bana 'İdris'e teşekkür et' dedi.

2018'de yarışmadan elenip telefonumu açtığımda, telefon kitlendi. Sabah öyle akşam bana videolar, kendi ruh halini anlatan uzun mektuplar göndermiş. Elendiğimi Çin'de öğrenmiş. Kıbrıs'ta evlenme teklifi aldım. 2014'teki halim en berbat halim. Şimdi burun kenarlarına ışık dolgusu yaptırdım bir de üst dudağımda dolgu var.

ENERJİ YÜKLEMESİ OLAYI SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sosyal medya yorumları:

Görülmemiş bir enerji.

Bu resmen negatif enerji...

Üfürükçülere kanmaktan ne farkı var bunun?

Enerji deyince akan sular duruyor, delirmek işten değil.

Nasıl insanlarla yaşıyoruz.

Ecem titre ve kendine geldi.

İnanılmaz bir olay. Şaka gibi.

Şimdi mi kandırıldığını anlamış.

Enerjiye ihtiyacı yoktu.

Hırs insana neler yaptırıyor.

Enerji nakil hattı döşettirseydin garanti kazanırdın Ecem...

Sen priz misin kızım? Hiç mi kafan çalışmıyor?

Bu da köylü kurnazı! Sen bu sahtekarlara inanarak şampiyon olacacağını baştan kabullenmişsin zaten. Pes!

Çıkar ilişkisi!

Ecem enerjiye, bizde akıllıya muhtaç!.

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Futbol, fitness ve boks gibi farklı spor dallarıyla ilgili olan Ecem Karaağaç, aktif olan 6 yaşından beri spor yapıyor.

7 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücülük yaptı.

Göz6 yarışması ardından Survivor'ın yarışmacılarından birisi arasına katılan Ecem Karaağaç, gündemdeki haberler ardından bir kez daha gündeme geldi. Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Henüz lise çağındayken Amerika'ya giden Ecem Karaağaç, Yaşar Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gördü.

Basketbol ve yüzücülük sporlarıyla profesyonel olarak ilgilendi. Ayrıca Ecem Karaağaç, futbol, fitness, boks gibi spor dallarıyla uğraştı. Küçük yaşlardan beri sporla iç içe olan Ecem Karaağaç, TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 yarışmasında finale kadar kalma başarısı gösterdi. Başarılı üç kadından biri oldu ancak Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırdı. Survivor Gönüllüler ekibinde yer alan Ecem Karaağaç, daha sonra en fazla oyu alarak All Star Takımı'na gönderilmişti