Survivor eski yarışmacısı Ecem Karaağaç enerji yüklemesi olayı ile gündeme bomba gibi düştü. Ecem Karaağaç enerji yüklemesi açıklamaları ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Survivor'a katılacağı kesinleşince bir takipçisinin sana enerji yüklemesi lazım, kesin birinci olursun teklifini kabul eden Ecem Karaağaç tanıştırılan kişi ile defalarca birlikte oldu. Survivor'un ilk haftalarında elenince de o kişiden şikayetçi oldu. Ecem Karaağaç akılalmaz enerji yüklemesi olayı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki kimdir bu özel hayatı ile konuşulan Ecem Karaağaç, aslen nereli? Ona tecavüz eden kişi kim?

ENERJİ YÜKLEMESİ OLAYI

Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu.

DEFALARCA BİRLİKTE OLDU

Sözde uzman kişi, 'enerji verme' vaadiyle Ecem Karaağaç'la defalarca birlikte oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.

Ecem Karaağaç, gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduğunu söyleyen Ecem Karaağaç, olayların bambaşka olduğunun da altını çizdi. Ecem şunları söyledi:

Ben açıkcası mağdur edildim çıkan haberlere çok üzüldüm. Hakkımı aramak için hukuka başvurdum hakkımı orada sonuna kadar arayacağım. Karşı taraf çıkan haberleri bu kadar çarptırarak halkla paylaşması beni mağdur ve çok acı bir durumda bıraktı.

Buna şöyle bakmayın eğitimli, eğitimsiz, profesör... Herkes dolandırılıyor. Bu işin ciddiyetinin 2 cümle kadar basit bir haber olmadığını herkes görecek. Benim hukuka inacım çok. Bunun magazin haberi olması beni çok yıpratttı benim ailem var. Ortada çok büyük, çok ağır bir suç var. Bunu lütfen eğlence malzemesi haline getirmeyin. Ben aileme bağlı biriyim. Asla bu davadan çekilmeyeceğim.

Magazin basınında malzeme olduğum için üzgünüm. Bu karşı tarafın beni küçük düşürmek için yaptığı bir harekettir. Kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin, ben zor ayakta duruyorum.

Ben 2 yıldır bununla mücadele ediyorum. Yaşadıklarım o kadar basit değil. Karşı taraf beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi ve tehdit ettti. Beni maddi manevi, ailevi her şekilde dolandırdı. Ben alay konusu olmak istemiyorum. Gerçekler yakın zamanda ortaya çıkacak.

Yarışmadaki arkadaşı konuştu!

Survivor yarışmacısı Sahra Işık, magazin programına konuk oldu Işık, yarışmadaki arkadaşı Ecem Karaağaç'ın 'sana enerji yükleyeceğim, Survivor'da birinci olacaksın' denilerek istismara uğramasına 'bu saflık değil' yorumu yaptı. Ecem Karaağaç ise sessizliğini bozarak 2.sayfa programına açıklamalarda bulundu. Ecem'in haberini okuyunca şoka girdim. İnanamadım. Dün Ecem'i aradım ama telefonu açmadı. Bu haber nasıl çıktı bunu da çok merak ediyorum. Aklım mantığım almıyor. Ecem çok erken Survivor'a veda etti. Belinden sorun yaşadı. Bilemiyorum. Bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorum. Ecem ile çok samimi değildim. Adada tanığım kadarıyla çok sakin, art niyeti olmayan biri. Fakat bu durum saflığın başka bir boyutu. Saf olan bir insan bile akıl eder.

Kafamdaki en büyük soru işareti, Ecem şampiyonluğa odaklı biri değildi. Hiçbir iddialı olmayan bir insan neden bunu yapsın?

Duyduklarıma inanmak istemiyorum. Keşke telefonu açsaydı da sorsaydım. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemem. Geldiyse de bu saflık değil artık başka bir şey. Ecem birinci olsaydı, savcılığa suç duyurusunda bulunmazdı. Neden bu kadar bekledi, neden yarışmadan hemen sonra savcılığa gitmedi. İnsanların adada gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Ecem, 'Ben Survivor'a gitmeyi çok istiyordum ama yapamayacağım' dedi.

İnsanlar fan adı altında hepimize dünya kadar mesaj atıyorlar. Eğer böyle bir şey varsa bu saflık değil salaklık artık.

Yarışmaya giderken kendi potansiyelinizi biliyorsunuz, karşınızdakileri de biliyorsunuz. Çok iyi bile olsanız, bir anda bir kumpasla kendinizi elemede bulabilirsiniz.

3 kez Survivor'a gittim. 2014'te hırstan gözüm kör olmuştu. Ben önce birleşme partisine gideceğim, sonra final diyordum. İki erkekle kaldım. 'hiç elenmeyeceğim' derken, kendimi elenmiş buldum. Ben Survivor'dan elendikten sonra annem bana 'İdris'e teşekkür et' dedi.

2018'de yarışmadan elenip telefonumu açtığımda, telefon kitlendi. Sabah öyle akşam bana videolar, kendi ruh halini anlatan uzun mektuplar göndermiş. Elendiğimi Çin'de öğrenmiş. Kıbrıs'ta evlenme teklifi aldım. 2014'teki halim en berbat halim. Şimdi burun kenarlarına ışık dolgusu yaptırdım bir de üst dudağımda dolgu var.

ENERJİ YÜKLEMESİ OLAYI SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sosyal medya yorumları:

Görülmemiş bir enerji.

Bu resmen negatif enerji...

Üfürükçülere kanmaktan ne farkı var bunun?

Enerji deyince akan sular duruyor, delirmek işten değil.

Nasıl insanlarla yaşıyoruz.

Ecem titre ve kendine geldi.

İnanılmaz bir olay. Şaka gibi.

Şimdi mi kandırıldığını anlamış.

Enerjiye ihtiyacı yoktu.

Hırs insana neler yaptırıyor.

Enerji nakil hattı döşettirseydin garanti kazanırdın Ecem...

Sen priz misin kızım? Hiç mi kafan çalışmıyor?

Bu da köylü kurnazı! Sen bu sahtekarlara inanarak şampiyon olacacağını baştan kabullenmişsin zaten. Pes!

Çıkar ilişkisi!

Ecem enerjiye, bizde akıllıya muhtaç!.



ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Futbol, fitness ve boks gibi farklı spor dallarıyla ilgili olan Ecem Karaağaç, aktif olan 6 yaşından beri spor yapıyor.

7 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücülük yaptı.

Göz6 yarışması ardından Survivor'ın yarışmacılarından birisi arasına katılan Ecem Karaağaç, gündemdeki haberler ardından bir kez daha gündeme geldi. Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Henüz lise çağındayken Amerika'ya giden Ecem Karaağaç, Yaşar Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gördü.

Basketbol ve yüzücülük sporlarıyla profesyonel olarak ilgilendi. Ayrıca Ecem Karaağaç, futbol, fitness, boks gibi spor dallarıyla uğraştı. Küçük yaşlardan beri sporla iç içe olan Ecem Karaağaç, TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 yarışmasında finale kadar kalma başarısı gösterdi. Başarılı üç kadından biri oldu ancak Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırdı. Survivor Gönüllüler ekibinde yer alan Ecem Karaağaç, daha sonra en fazla oyu alarak All Star Takımı'na gönderilmişti