Regaip Kandili Arapça -Türkçe dualar! Peygamberimizin duası (Regaip Kandili gecesi okunacak dualar)

Regaip Kandili gecesi okunacak dualar! Bu senenin ilk kandili olan Regaip Kandili dualarla ve ibadetler ile karşılanacak. Müslüman aleminde Regaib Kandili büyük bir coşkuyla heyecanla yad ediliyor. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. İşte Regaip Kandili gecesi okunacak dualar... Merak edilen detaylar haberimizde... Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'dan Regaip Kandil'i açıklaması

Regaip Kandili'nin Recep Ayı'nın ilk perşembesinde idrak edildiğini hatırlatan Yılmaz, ''Bizim dünyaya olan rağbetimizi, dünyadaki fani şeylere olan ilgimizi, baki, ebedi olana, Allah tarafına doğru çevirmek üzerine rağbetimizi teksif etmemiz manasında atmosfer sunuyor. Regaip Kandili bütün Müslümanlara ramazan için sinyaller vererek, kalp atışlarının yavaş yavaş ramazan merkezli atmasına ortam hazırlıyor. Üç aylar bize kendi kendimizi muhasebe edeceğimiz bir ortam sunmaktadır. Üç aylar ramazanın hem müjdeleyicisi hem de hazırlanmasına çok güzel bir vesiledir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaib Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır." ifadesini kullandı.

Erbaş, Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, halk arasında "üç aylar" olarak bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girildiğini belirtti.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece, bu manevi mevsime girişin habercisi olan Regaib Kandili'nin idrak edileceğini belirten Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz, Recep ayı girdiğinde, 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur' şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir. Müslümanların her yıl içtenlikle yaptıkları dualar, samimi tövbeler ve ibadetlerle Regaib Gecesi'ni ihya ederek huzur bulmaktadır. Bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle, kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekmektedir. Bununla beraber mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır."

Erbaş, bütün İslam aleminin Regaib Gecesi'ni tebrik edip, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Peygamberimizin (S.A.V) Regaip kandili duası şöyle;

"Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur"

-"Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

"Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân."

Türkçe Anlamı: Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa'ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

"Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm."

Türkçe Anlamı: Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

"Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed."

TÜRKÇE ANLAMI:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

"Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm."

TÜRKÇE ANLAMI:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed.

REGAİB NEDİR?

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ NAMAZ KILINIR?

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Regaib Gece'sinde (yâni Regaib Kandili'nde) akşam ile yatsı arasında on iki rek'at "Hacet Namazı" kılınır. Gecenin ilk üçde birinde (teheccüd vaktinde) de kılınabilir.



İslâm âlimleri, bu on iki rek'at namaza "Hacet Namazı" adını vermişlerdir. Kılınan bu on iki rek'at namaz Hâcet Namazıdır.

Bu gecede kılınacak namaz 12 rek"attir. Bu namazın kılınışı şöyledir:

Her rek"atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek"atta bir selam verilerek 12 rek"at tamamlanır.

Niyyet ettim Allâh rızâsı için bu geceki Regaib Gecesinde Nafile Namazı kılmaya" diye niyyet edilir.

Beş vakit kıldığı namazlara nasıl başlıyorsa öyle namaza başlar! Yani tekbir alır, "Sübhaneke"yi okur. Eûzü Besmele çekerek Fatiha Sûresini okumaya başlar.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

REGAİP KANDİLİ GECESİ YAPILMASI ÖNERİLENLER

Kur'an-ı Kerim okuyarak,

Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

Allah rızası için namaz kılarak,

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,



Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz.

REGAİB KANDİLİ FAZİLETLERİ

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

REGAİB KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" demiştir.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye ettiğine dikkat çekilen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında, "Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.



Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı alimlerce müstehap sayılmıştır.