Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor" dedi.

Çavuşoğlu, terörle mücadeleye ilişkin, "Fırat'ın doğusunda da bu adımları atsmaktan çekinmeyiz" ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA'YA GİDİYOR

Çavuşoğlu Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya'ya gideceğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Zirve hazırlıklarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın Rusya'ya ziyareti olacak." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor. Herkes terörle mücadelede kararlılığımızı gördü.

İDLİB MUTABAKATI

Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz. İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz. Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir.

IRAK CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ

PKK'yla mücadele konusunda düşünceleri paylaştık. Irak'ın inşasında bizden beklenti yüksek.

AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ

Kıbrıs etrafında sondaja biz de başlıyoruz. Bölgenin istikrarı bizim için önemli, takip ediyoruz. Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor.

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Daha pozitif yaklaşım için iki tarafın da çabaları var. AB kurumlarıyla ilişkileri güçlendirme adımı atıyoruz. AP seçimleri birliğin geleceği için önemli. Avrupa kurumlarında ideoloji daha ağır basıyor. Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasını önlemek için, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz.

YEMEN SORUNU

Yemen sorununun çözülmesi bu sene önceliklerimizden olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını yapacağız. Yemen'deki savaşın bitmesi konusunda katkılarımızı sürdüreceğiz.