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  • 13.12.2018 10:43

'nin yıldızları ile sevgili mi? (Aybüke Pusat kimdir?)

ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizisinin genç başrol oyuncuları ile 'un aşk yaşadığı iddia edildi. Önceki akşam bir mekanda partiye katılan çift, kameraları görünce neye uğradığını şaşırdı. Şahin Tepesi, ATV ekranlarında tüm hızıyla devam ederken şimdi herkes Aybüke Pusat ile Boran Kuzum'un sevgili mi olup olmadığını merak ediyor.

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şahin Tepesi dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Boran Kuzum aşkı gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir ikilinin aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat ile Boran Kuzum'un fena yakalandı. Peki Aybüke Pusat ile Boran Kuzum sevgili mi?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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