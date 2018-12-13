ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şahin Tepesi dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Boran Kuzum aşkı gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir ikilinin aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat ile Boran Kuzum'un fena yakalandı. Peki Aybüke Pusat ile Boran Kuzum sevgili mi?