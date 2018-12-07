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  • 07.12.2018 20:05

'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama! 'den sevindiren haber geldi

'in tedavisi devam ederken ablası Prof. Dr. 'den umut veren açıklama geldi. Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırdı. Kırıklardan bir tanesinin akciğer zarına batması sonucunda defalarca ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil da solunum cihazına bağlı bir şekilde hayatına devam ediyor. Ancak Erbil'in ablası Yeşim Erbil'den gelen açıklama biraz olsun Mehmet Ali Erbil'in sevenlerinin yüzünü güldürdü. İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son gelişmeler...

Mehmet Ali Erbil, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda yoğun bakıma alındı. Bir süre önce solunum yetersizliği yaşayan Erbil'in solunum cihazına bağlanması, ailesini ve sevenlerini bir hayli üzdü. Ancak Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Yeşim Erbil'in sözleri, herkesi bir nebze olsun sevindirdi. İşte Mehmet Ali Erbil'den gelen yeni haber hakkında detaylar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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