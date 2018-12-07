Mehmet Ali Erbil, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda yoğun bakıma alındı. Bir süre önce solunum yetersizliği yaşayan Erbil'in solunum cihazına bağlanması, ailesini ve sevenlerini bir hayli üzdü. Ancak Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Yeşim Erbil'in sözleri, herkesi bir nebze olsun sevindirdi. İşte Mehmet Ali Erbil'den gelen yeni haber hakkında detaylar...