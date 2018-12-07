Berkay alkolü fazla kaçırınca önce muhabirleri öptü sonra trafiği birbirine kattı!

Berkay Şahin ile Arda Turan kavgasının yankıları hala devam ederken, şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alkollü olduğu iddia edilen Şahin, muhabirleri öpmeye doyamadı. O haliyle direksiyon başına geçerek trafiği tehlikeye atan Berkay Şahin, önce ters yönden gitti sonra kırmızı ışıkta geçti.