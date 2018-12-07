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  • 07.12.2018 11:57
  • Son Güncelleme: 07.12.2018 12:15

Berkay alkolü fazla kaçırınca önce muhabirleri öptü sonra trafiği birbirine kattı!

Berkay'ın geçtiğimiz aylarda 'de oynayan futbolcu ile yaşadığı kavga, magazin gündemini epey meşgul etmişti. Ünlü şarkıcı Berkay bu kez de alkolü fazla kaçırdığında sergilediği davranışlar yüzünden bir hayli konuşulacağa benziyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağını duyuran , önceki akşam bir mekandan alkollü çıkarken görüntülendi. Eğlencenin dozunu kaçıran Berkay, önce muhabirleri öptü sonra direksiyon başına geçtiği aracıyla trafiği birbirine kattı.

Berkay Şahin ile Arda Turan kavgasının yankıları hala devam ederken, şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alkollü olduğu iddia edilen Şahin, muhabirleri öpmeye doyamadı. O haliyle direksiyon başına geçerek trafiği tehlikeye atan Berkay Şahin, önce ters yönden gitti sonra kırmızı ışıkta geçti.

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