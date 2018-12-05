Mehmet Ali Erbil, haftalar önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Kaburgası kırılan ve kırıklardan bir tanesinin akciğer zarına batmasıyla durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil hakkında dün akşam saatlerinde sosyal medyada çıkan 'Mehmet Ali Erbil vefat etti' iddialarına aileden yanıt geldi.