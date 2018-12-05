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  • 05.12.2018 10:47
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 10:57

'in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi! Erbil'in ablası açıklamada bulundu!

'in sağlık durumuyla ilgili ablası açıklamada bulundu. Dün akşam saatlerinde da çıkan Mehmet Ali Erbil vefat etti iddialarına abla Yeşim Erbil sosyal medya üzerinden açıklık getirdi. 61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşmüş ve kaburgasını kırmıştı. Kırık kaburgalardan bir tanesinin akciğer zarına batmasıyla durumu ciddileşen Mehmet Ali Erbil, 2 defa ameliyat oldu. Ailesi sabırla iyileşmesini beklerken solunumda sıkıntı yaşamaya başlayan Erbil son olarak solunum cihazına bağlanmıştı. Dün çıkan iddialara Mehmet Ali Erbil'in ablası ne açıklama getirdi? İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili son durum...

Mehmet Ali Erbil, haftalar önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Kaburgası kırılan ve kırıklardan bir tanesinin akciğer zarına batmasıyla durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil hakkında dün akşam saatlerinde sosyal medyada çıkan 'Mehmet Ali Erbil vefat etti' iddialarına aileden yanıt geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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