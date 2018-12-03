



Oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sıla ile yaşanan kavganın şahidi olduğu iddia edilen sanıktan şikayetçi oldu ve yalancı tanıklıktan yargılanmasını istedi.

Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'ın evinde 29 Ekim günü sabaha karşı dakikalarca şiddet gördüğünü iddia etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Hatta Sıla'nın avukatı o kavgayı duyan yan villada yaşayan küçük bir kızı da dosyada tanık olarak göstermişti. İddialara göre tanık, Ahmet Kural-Sıla arasında geçen kavgaya kulak misafiri olmuştu.