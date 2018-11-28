Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri Etiler'de gözaltına aldı. Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek' , Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
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