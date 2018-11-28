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  • 28.11.2018 16:53
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 17:02

Son dakika: Esra ve kardeşler gözaltına alındı



Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri Etiler'de gözaltına aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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