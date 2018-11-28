İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan, sosyal medyada "Cicişler" olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile "uyuşturucuya özendirmek" suçunu işlediği iddia edilen Esra Ersoy ile uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen kardeşi Ceyda Ersoy'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kan ve tükürük örnekleri alınan kardeşler, soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esra Ersoy'un sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile "uyuşturucuya özendirmek" suçunu işlediği, Ceyda Ersoy'un ise uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, Ersoy kardeşleri Etiler'deki evlerinde gözaltına almıştı.

