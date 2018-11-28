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  • 29.11.2018 05:16

Esra- kardeşler serbest bırakıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "ya özendirmek" ve " kullanma" iddiasıyla gözaltına alınan Esra- kardeşler, ifadelerinin ardından salıverildi.

Cicişler serbest bırakıldı

İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan, da "Cicişler" olarak bilinen Esra- kardeşler, serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile "ya özendirmek" suçunu işlediği iddia edilen ile kullandığı öne sürülen kardeşi Ceyda Ersoy'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kan ve tükürük örnekleri alınan kardeşler, soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esra Ersoy'un sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile "uyuşturucuya özendirmek" suçunu işlediği, Ceyda Ersoy'un ise uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, Ersoy kardeşleri Etiler'deki evlerinde gözaltına almıştı.

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