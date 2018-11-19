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  • 19.11.2018 12:39
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 12:45

Magazin dünyasının ünlü astroloğu trafik kazasında hayatını kaybetti!

, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Magazin dünyasında burçların efendisi olarak bilinen ünlü astrolog Egemen Töreli, yolun karşısına geçmke isterken bir kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Ünlülerin astroloğu Egemen Töreli'nin kazası hakkında soruşturma ise devam ediyor...

Kaza sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir süre yürüyüş yapan Töreli, yolun karşısına geçmek istediği sırada T.T. idaresindeki kapalı kasa kamyonet Egemen Töreli'ye çarptı.

Kazanın etkisi ile savrulan kamyonet kaldırıma çıkarak yol kenarında elektrik direğine de çarparak durdu. Kazada Egemen Töreli ağır yaralanırken kamyonet sürücüsü T.T. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan ünlü astrolog Egemen Töreli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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