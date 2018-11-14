Sen Anlat Karadeniz'de bu akşam müzik sefası yaşanacak! Sen Anlat Karadeniz oyuncularından müthiş performans

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi Sen Anlat Karadeniz'de bugün keyif dolu anlar yaşanacak. Sen Anlat Karadeniz'in Kaleli'leri uzun zaman sonra ilk defa keyifli bir akşam yemeği yiyecek. Bu akşam izleyici, Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın ve diğer Kaleli fertlerinin eşliğinde adeta müzik şöleni yaşayacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüme damga vuracak sahne...