Fantastik Dörtlü , X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee hayatını kaybetti.Doğum adı Stanley Martin Lieber'dir. Stan Lee 28 Aralık 1922 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyaya geldi. DeWitt Clinton Lisesi'nde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında ofisboyluk ve gazete dağıtıcılığı yaptı. 1939 yılında liseden mezun olarak iş hayatına atıldı. Amcası Robbie Solomon'un yardımıyla ileride Marvel Comics'in temelini oluşturacak olan ve Martin Goodman editörlüğünde çalışan Timely Comics'in pulp eserler çıkartan bölümüne girdi.

Buradaki ilk yıllarında ofisteki ufak işleri yürüttü. Daha sonra 1941 yılında Kaptan Amerika çizgiromanı ile okurların karşısına çıktı. İleriki yıllarda efsane haline gelecek olan çizgiromanın 3. sayısında kendisine yer edinen Stanley Martim Lieber, ön adını ikiye bölerek Stan Lee olarak kullanmaya başladı.

Aynı yılın sonlarında, tamamen kendisine ait ilk süper kahraman karakteri olan Destroyer'ı oluşturdu. 1942 yılında Amerikan Ordusu'na katıldı. Bu dönemde eğitim amaçlı filmler, sloganlar ve ordu eğitim kitapçıkları hazırladı. Askerlik görevinden II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle ayrıldı. 1947 yılında, Joan Clayton Boocock ile evlendi.

1950'li yılların başlarında western, bilimkurgu ve korku gibi farklı alanlarda çizgiroman senaryoları yazdı. Daha sonra Martin Goodman tarafından DC'ye rakip olacak süper kahraman serileri oluşturmakla görevlendirildi. Stan Lee ve arkadaşı Jack Kirby tarafından oluşturulan ilk eser, Fantastic Four oldu. Bu eseri Hulk, Thor, Iron Man, X-Man, Daredevil ve Spider Man gibi çizgiromanlar izledi.

Stan Lee, çizgiromanların kapağına klasik olarak yazılan yazar-çizer isimleri dışında, çinileyen, renklendiren ve konuşma balonlarını yazan sektör emekçilerinin de isimlerini ekleyerek sahne arkasındaki kişileri okurla buluşturdu. Ayrıca ileriki tarihte çıkacak çizgiromanların ve yazarların okuyucuya olan mesajlarının bulunduğu bir sayfayı da eserlerine katarak okuyucu ile yayıncı arasında bir bağ oluşturdu.

1971 yılında, Amerika Sağlık ve Eğitim Enstütüsü, Lee'den uyuşturucunun zararları ile ilgili bir yapım hazırlamasını istemesi üzerine, Spider-Man'in üç fasikülünü bu konuya ayırdı. İlk fasikülün yayınlanmasının ardından, Comics Code adlı kuruluş, çizgiromanda uyuşturucu madde gösterilemeyeceği nedeniyle, Amerika'da yayınlanan her çizgiromanda bulunan Comics Code Authority (CCA) damgasının kullanılmasına izin vermedi. Lee bunun üzerine serinin devamını CCA etiketi olmadan piyasaya sürdü. Satışların yüksekliği nedeniyle korkuya kapılan CCA ise politikasını gevşetmek zorunda kaldı.

Marvel'ın halka dönük yüzü haline gelen Stan Lee, Kaliforniya'ya taşınarak Marvel'ın TV. şovları ve sinema uyarlamalarının sorumlusu olarak görev yapmaya başladı. Diğer yandan da çizgi roman senaryoları yazma ve editörlük görevlerine devam ediyordu.

1995 yılında Jack Kirby Hall of Fame'e kabul edildi, 2008 yılında sinema dünyasının efsanevi isimlerinin yer aldığı Hollywood Walk of Fame'e adı kazındı.

National Medal of Arts ve Scream Awards'ın da içinde bulunduğu pek çok ödülün sahibi olan Lee'nin adına, 2 Ekim 2009 tarihinde, Los Angeles ile Long Beach şehirlerinde Stan Lee Günleri düzenlendi.

Yazdığı birçok çizgiromanda kendisini de hikayenin içine, genellikle arka plan karakterlerinin birisi olarak yerleştiren Lee, Marvel'in pek çok film projesinde de figüran olarak oynayarak beyaz perdenin izleyicilerine sürprizler hazırladı.

Film

L'An 01

The Trial of the Incredible Hulk

The Ambulance

Mallrats

X-Men

Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV

The Adventures of Cinderellas's Daughter

Örümcek Adam

Daredevil

Hulk

Örümcek Adam 2

Comic Book: The Movie

The Princess Diaries 2: Royal Engagement

Man-Thing

Fantastik Dörtlü

Conflict

X Men: Son Direniş

Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçünün Yükselişi

Örümcek Adam 3

Mosaic

The Condor

Iron Man

The Incredible Hulk

Iron Man 2

Thor

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

Pizza Man

Yenilmezler

İnanılmaz Örümcek Adam

Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie

Iron Man 3

Thor: Karanlık Dünya

Kaptan Amerika: Kış askeri

İnanılmaz Örümcek Adam 2

Galaksinin Koruyucuları

Big Hero 6

Yenilmezler: Ultron Çağı

Ant-Man

Deadpool

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

X-Men: Apocalypse

Yoga Hosers

Doctor Strange

Galaksinin Koruyucuları 2

Örümcek Adam: Eve Dönüş

Televizyon

Spider-Man and His Amazing Friends

The Incredible Hulk

X-Men: Pryde of the X-Men

Muppet Babies

The Comic Book Greats

Spider-Man

Fantastic Four

The Incredible Hulk

The Simpsons

Spider-Man: The New Animated Series

Stripperella

Madtv

Identity

Who Wants to Be a Superhero?

Robot Chicken

Heroes

The Spectacular Spider-Man

The Super Hero Squad Show

Black Panther

The Big Bang Theory

Entourage

Nikita

Stan Lee's Superhumans

Eureka

The Guild

Marvel - Yenilmezler Birliği

Muhteşem Örümcek Adam

Mad

Phineas and Ferb

Superheroes: A Never-Ending Battle

Fangasm

Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload

Hulk and the Agents of S.M.A.S.H.

The Simpsons

Agents of S.H.I.E.L.D.

Hell's Kitchen

Marvel 75 Years: From Pulp to Pop!

Agent Carter

Captain America: 75 Heroic Years

Stan Lee's Lucky Man

Big Hero 6: The Series

Video oyunları

Spider Man

Spider Man 2: Enter Electro

Marvel Ultimate Alliance 2

Marvel Super Hero Squad

Spider Man: Shattered Dimensions

The Amazing Spider Man

Lego Marvel Super Heroes

The Amazing Spider Man: 2

Family Guy: The Quest for Stuff

Lego Marvel Avengers