STAN LEE KİMDİR?
Doğum adı Stanley Martin Lieber'dir. Stan Lee 28 Aralık 1922 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyaya geldi. DeWitt Clinton Lisesi'nde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında ofisboyluk ve gazete dağıtıcılığı yaptı. 1939 yılında liseden mezun olarak iş hayatına atıldı. Amcası Robbie Solomon'un yardımıyla ileride Marvel Comics'in temelini oluşturacak olan ve Martin Goodman editörlüğünde çalışan Timely Comics'in pulp eserler çıkartan bölümüne girdi.
Buradaki ilk yıllarında ofisteki ufak işleri yürüttü. Daha sonra 1941 yılında Kaptan Amerika çizgiromanı ile okurların karşısına çıktı. İleriki yıllarda efsane haline gelecek olan çizgiromanın 3. sayısında kendisine yer edinen Stanley Martim Lieber, ön adını ikiye bölerek Stan Lee olarak kullanmaya başladı.
Aynı yılın sonlarında, tamamen kendisine ait ilk süper kahraman karakteri olan Destroyer'ı oluşturdu. 1942 yılında Amerikan Ordusu'na katıldı. Bu dönemde eğitim amaçlı filmler, sloganlar ve ordu eğitim kitapçıkları hazırladı. Askerlik görevinden II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle ayrıldı. 1947 yılında, Joan Clayton Boocock ile evlendi.
1950'li yılların başlarında western, bilimkurgu ve korku gibi farklı alanlarda çizgiroman senaryoları yazdı. Daha sonra Martin Goodman tarafından DC'ye rakip olacak süper kahraman serileri oluşturmakla görevlendirildi. Stan Lee ve arkadaşı Jack Kirby tarafından oluşturulan ilk eser, Fantastic Four oldu. Bu eseri Hulk, Thor, Iron Man, X-Man, Daredevil ve Spider Man gibi çizgiromanlar izledi.
Stan Lee, çizgiromanların kapağına klasik olarak yazılan yazar-çizer isimleri dışında, çinileyen, renklendiren ve konuşma balonlarını yazan sektör emekçilerinin de isimlerini ekleyerek sahne arkasındaki kişileri okurla buluşturdu. Ayrıca ileriki tarihte çıkacak çizgiromanların ve yazarların okuyucuya olan mesajlarının bulunduğu bir sayfayı da eserlerine katarak okuyucu ile yayıncı arasında bir bağ oluşturdu.
1971 yılında, Amerika Sağlık ve Eğitim Enstütüsü, Lee'den uyuşturucunun zararları ile ilgili bir yapım hazırlamasını istemesi üzerine, Spider-Man'in üç fasikülünü bu konuya ayırdı. İlk fasikülün yayınlanmasının ardından, Comics Code adlı kuruluş, çizgiromanda uyuşturucu madde gösterilemeyeceği nedeniyle, Amerika'da yayınlanan her çizgiromanda bulunan Comics Code Authority (CCA) damgasının kullanılmasına izin vermedi. Lee bunun üzerine serinin devamını CCA etiketi olmadan piyasaya sürdü. Satışların yüksekliği nedeniyle korkuya kapılan CCA ise politikasını gevşetmek zorunda kaldı.
Marvel'ın halka dönük yüzü haline gelen Stan Lee, Kaliforniya'ya taşınarak Marvel'ın TV. şovları ve sinema uyarlamalarının sorumlusu olarak görev yapmaya başladı. Diğer yandan da çizgi roman senaryoları yazma ve editörlük görevlerine devam ediyordu.
1995 yılında Jack Kirby Hall of Fame'e kabul edildi, 2008 yılında sinema dünyasının efsanevi isimlerinin yer aldığı Hollywood Walk of Fame'e adı kazındı.
National Medal of Arts ve Scream Awards'ın da içinde bulunduğu pek çok ödülün sahibi olan Lee'nin adına, 2 Ekim 2009 tarihinde, Los Angeles ile Long Beach şehirlerinde Stan Lee Günleri düzenlendi.
Yazdığı birçok çizgiromanda kendisini de hikayenin içine, genellikle arka plan karakterlerinin birisi olarak yerleştiren Lee, Marvel'in pek çok film projesinde de figüran olarak oynayarak beyaz perdenin izleyicilerine sürprizler hazırladı.
Film
L'An 01
The Trial of the Incredible Hulk
The Ambulance
Mallrats
X-Men
Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV
The Adventures of Cinderellas's Daughter
Daredevil
Hulk
Örümcek Adam 2
Comic Book: The Movie
The Princess Diaries 2: Royal Engagement
Man-Thing
Fantastik Dörtlü
Conflict
X Men: Son Direniş
Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçünün Yükselişi
Örümcek Adam 3
Mosaic
The Condor
Iron Man
The Incredible Hulk
Iron Man 2
Thor
İlk Yenilmez: Kaptan Amerika
Pizza Man
Yenilmezler
İnanılmaz Örümcek Adam
Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie
Iron Man 3
Thor: Karanlık Dünya
Kaptan Amerika: Kış askeri
İnanılmaz Örümcek Adam 2
Galaksinin Koruyucuları
Big Hero 6
Yenilmezler: Ultron Çağı
Ant-Man
Deadpool
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
X-Men: Apocalypse
Yoga Hosers
Doctor Strange
Galaksinin Koruyucuları 2
Örümcek Adam: Eve Dönüş
Televizyon
Spider-Man and His Amazing Friends
The Incredible Hulk
X-Men: Pryde of the X-Men
Muppet Babies
The Comic Book Greats
Spider-Man
Fantastic Four
The Incredible Hulk
Spider-Man: The New Animated Series
Stripperella
Madtv
Identity
Who Wants to Be a Superhero?
Robot Chicken
Heroes
The Spectacular Spider-Man
The Super Hero Squad Show
Black Panther
The Big Bang Theory
Entourage
Nikita
Stan Lee's Superhumans
Eureka
The Guild
Marvel - Yenilmezler Birliği
Muhteşem Örümcek Adam
Mad
Phineas and Ferb
Superheroes: A Never-Ending Battle
Fangasm
Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload
Hulk and the Agents of S.M.A.S.H.
The Simpsons
Agents of S.H.I.E.L.D.
Hell's Kitchen
Marvel 75 Years: From Pulp to Pop!
Agent Carter
Captain America: 75 Heroic Years
Stan Lee's Lucky Man
Big Hero 6: The Series
Video oyunları
Spider Man
Spider Man 2: Enter Electro
Marvel Ultimate Alliance 2
Marvel Super Hero Squad
Spider Man: Shattered Dimensions
The Amazing Spider Man
Lego Marvel Super Heroes
The Amazing Spider Man: 2
Family Guy: The Quest for Stuff
Lego Marvel Avengers
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