  • Magazin
  • 31.10.2018 20:38
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 20:49

'da flaş gelişme! 'nun oğlunu mı kaçırdı? | 31 Ekim Esra Erol'da

'da programına oğlu 'yi bulmak için katılan ve 68 gündür çocuğunu göremeyen , oğlunu babası 'ın kaçırdığını söyledi. 'ye de sitem eden Nazlı Tanrıkulu, artık susmayacağını her şeyin yeni başladığını belirtti. Oğlu Ercüment Ali'nin de Cemile Birand'ın evinde olduğuna dair suyum aldığını söyledi. Tüm bunlar yaşanırken Esra Erol'da programına flaş bir ihbar geldi. Programa bağlanan , kocasının Ali Karacan yüzünden öldüğünü iddia etti. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar...

Esra Erol'da programına oğlu Ercüment Ali'yi bulmak için katılan Nazlı Tanrıkulu, oğlunun babası Ali Karacan'ın kaçırdığını söyledi. Kendisini Ali Karacan ile tanıştıran Tuğba Ekinci'ye sitem eden Nazlı hanım, "Tuğba Ekinci bu sefer kaç para aldın? Daha önce 10 bin dolar almıştın barışmama yardımcı olup anlaşma imzalamam için. Bu sefer kaç para aldın ki arayıp bu şekilde müdahale ediyorsun?" dedi.

ARTIK SUSMUYORUM
Artık susmayacağını belirten Nazlı Tanrıkulu, " Ali sana da burdan sesleniyorum annenle alakalı olayları da burada anlatacağım. Ayrıca o mağdur ettiğin, tehdit ettiğin insanlarda buraya gelecek hepsi ortaya çıkacak. Ben daha yeni başlıyorum. Çocuğumu istiyorum ve getireceksin" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriEsra Erol'da flaş gelişme! Nazlı Tanrıkulu'nun oğlunu Ali Karacan mı kaçırdı? | 31 Ekim Esra Erol'da
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar