Esra Erol'da programına oğlu Ercüment Ali'yi bulmak için katılan Nazlı Tanrıkulu, oğlunun babası Ali Karacan'ın kaçırdığını söyledi. Kendisini Ali Karacan ile tanıştıran Tuğba Ekinci'ye sitem eden Nazlı hanım, "Tuğba Ekinci bu sefer kaç para aldın? Daha önce 10 bin dolar almıştın barışmama yardımcı olup anlaşma imzalamam için. Bu sefer kaç para aldın ki arayıp bu şekilde müdahale ediyorsun?" dedi.

ARTIK SUSMUYORUM

Artık susmayacağını belirten Nazlı Tanrıkulu, " Ali sana da burdan sesleniyorum annenle alakalı olayları da burada anlatacağım. Ayrıca o mağdur ettiğin, tehdit ettiğin insanlarda buraya gelecek hepsi ortaya çıkacak. Ben daha yeni başlıyorum. Çocuğumu istiyorum ve getireceksin" dedi.