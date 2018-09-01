Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendi sosyal medya hesabından aşkını sergiledi.
Vıcık vıcık aşkta Defne Samyeli ilk kez instagram hesabından Cem Yılmaz'la fotoğrafını paylaştı
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gösteri aşklarına devam eden ikili tığ tüy aşk yaşıyor. Sanki yanyana değillermiş gibi birbirlerine instagram üzerinden laf atmaları da sosyal medyada dalga konusu oldu. Defne Samyeli'nin yaptığı paylaşımın altındaki yorumlarda dikkat çeken bir detay var ki; takipçilerin olumsuz yorumlarının hiçbiri yok ve yorum yapanların sayısı oldukça az. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı...
Etiketler: Cem Yılmaz , defin samyeli , Defne Samyeli , Sosyal medya
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