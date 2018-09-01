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Vıcık vıcık aşkta ilk kez instagram hesabından 'la fotoğrafını paylaştı

ve yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gösteri aşklarına devam eden ikili tığ tüy aşk yaşıyor. Sanki yanyana değillermiş gibi birbirlerine instagram üzerinden laf atmaları da da dalga konusu oldu. Defne Samyeli'nin yaptığı paylaşımın altındaki yorumlarda dikkat çeken bir detay var ki; takipçilerin olumsuz yorumlarının hiçbiri yok ve yorum yapanların sayısı oldukça az. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı...

Tığdan tüyden aşk yaşıyorlar

Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendi sosyal medya hesabından aşkını sergiledi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 17:53
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