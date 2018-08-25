Çeşme'de bir mekanda sahne alan Berkay, içeriye kapalı oldukları için alınmayan hayranlarının olduğunu öğrenince sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"HER TÜRLÜ ARIZANIN KRALINI ÇIKARIRIM"

Instagram hesabının hikaye kısmından konuya tepki gösteren ünlü şarkıcı Berkay Şahin, şunları söyledi:

"Benim olduğum yerde türbanlı kardeşlerim beni dinlemezse ben her türlü arızanın kralını çıkarırım! Ayrıca benim en yakın kardeşim dediğim insan türbanlı. Ailemden bir çok kişi kapalı. Hayırdır? Kim neyin hesabını soruyor? Ailemde kapalı canlarım var. Beni bir ömür boyu istedikleri zaman dinlerler nokta"