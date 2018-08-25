Bodrum antik tiyatroda, MFÖ konserine gelen Cem Yılmaz'ın tavrı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini ret eden Cem Yılmaz, sevenleriyle arasına etten duvar ördürdü. Aynı konsere gelen Ali Sunal'ın hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin tavrı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, antik tiyatroda MFÖ konserini izleyenler arasındaydı. Hayranlarıyla arasına etten duvar ördüren Cem Yılmaz, fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de reddettti.
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