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pazartesi ameliyat olacak! Beyin i teşhisi konuldu

Son dönemlerde epey kilo veren Yerlitaş'a geçen yıl meme küçültme ameliyatı için gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu meme i teşhisi konulmuş ve acilen ameliyata alınmıştı. Ünlü modacıya şimdi de beyin kanseri teşhisi kondu. İşte detaylar...

Yerlitaş, amansız hastalığa yakalandı

Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti.

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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 10:12
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