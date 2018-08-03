Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti.
Nur Yerlitaş pazartesi ameliyat olacak! Beyin kanseri teşhisi konuldu
Son dönemlerde epey kilo veren Yerlitaş'a geçen yıl meme küçültme ameliyatı için gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konulmuş ve acilen ameliyata alınmıştı. Ünlü modacıya şimdi de beyin kanseri teşhisi kondu. İşte detaylar...
Etiketler: Nur Yerlitaş , kanser
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