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düğün hazırlığında!

'la aşk yaşayan ve gündemden düşmeyen , önceki gün ablası Gamze Erçel'le birlikte Nişantaşı'nda bir mekandaydı. Düğün hazırlığı yapan Erçel, mekandan çıkarken yanına gelip para isteyen çocuğa kayıtsız kalamadı. İşte Erçel'in düğün hazırlıkları ile ilgili detaylar...

Hande Erçel düğün hazırlığında

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ablasının düğün hazırlıkları için koşuşturan Hande Erçel, mekan çıkışı muhabirlerin objektiflerine yansıdı. "Arkadaşlar ablamı evlendiriyorum" sözleriyle sevinçli bir şekilde konuşan Hande Erçel, "Düğün hazırlıkları başladı. İçeride düğün davetiyelerini hazırlıyorduk" dedi. Sevgilisi Murat Dalkılıç'ı soran muhabirlere gülümseyerek yanıt veren oyuncu "Kendisi biraz yoğun. İşleri olduğu için aramızda değil şuan" dedi.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 10:34
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