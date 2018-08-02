Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ablasının düğün hazırlıkları için koşuşturan Hande Erçel, mekan çıkışı muhabirlerin objektiflerine yansıdı. "Arkadaşlar ablamı evlendiriyorum" sözleriyle sevinçli bir şekilde konuşan Hande Erçel, "Düğün hazırlıkları başladı. İçeride düğün davetiyelerini hazırlıyorduk" dedi. Sevgilisi Murat Dalkılıç'ı soran muhabirlere gülümseyerek yanıt veren oyuncu "Kendisi biraz yoğun. İşleri olduğu için aramızda değil şuan" dedi.
Hande Erçel düğün hazırlığında!
Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan ve gündemden düşmeyen Hande Erçel, önceki gün ablası Gamze Erçel'le birlikte Nişantaşı'nda bir mekandaydı. Düğün hazırlığı yapan Erçel, mekandan çıkarken yanına gelip para isteyen çocuğa kayıtsız kalamadı. İşte Erçel'in düğün hazırlıkları ile ilgili detaylar...
Etiketler: murat dalkılıç , Hande Erçel
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