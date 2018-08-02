Hande Erçel düğün hazırlığında

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ablasının düğün hazırlıkları için koşuşturan Hande Erçel, mekan çıkışı muhabirlerin objektiflerine yansıdı. "Arkadaşlar ablamı evlendiriyorum" sözleriyle sevinçli bir şekilde konuşan Hande Erçel, "Düğün hazırlıkları başladı. İçeride düğün davetiyelerini hazırlıyorduk" dedi. Sevgilisi Murat Dalkılıç'ı soran muhabirlere gülümseyerek yanıt veren oyuncu "Kendisi biraz yoğun. İşleri olduğu için aramızda değil şuan" dedi.