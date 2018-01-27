Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi

Sıla, önceki gün alışveriş için City's'deydi. Ünlü şarkıcının ilk durağı ayakkabıcı oldu. Çok sayıda ayakkabı denedikten sonra birinde karar kılıp satın alan Sıla, oradan tekstil mağazasına geçti, hem günlük hem de abiye kıyafetler seçti.Yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu Ahmet Kural'la yolları ayrılan Sıla, önceki gün Nişantaşı'nda alışverişteydi. Ünlü şarkıcının mağaza turu 4 saat sürdü.