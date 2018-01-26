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Dini nikah kıydılar!

Bir dargın bir barışık aşklarıyla gündemin en çok konuşulan çifti ile , birlikteliklerinde son noktayı koydu! ikili, dini nikâh kıydı. Sırada düğün var.

Dini nikah kıydılar!

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olarak yeniden Türkiye'ye geri dönüş yapan , özel hayatında çok konuşulacak bir hamleye imza attı! Futbolcunun, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı 'la dini nikâh kıydığı iddia edildi. İkili, bu mutluluklarını şimdilik yakın çevresine duyurdu.

GÖSTERiŞTEN UZAK DÜĞÜN

Akşam'ın haberine göre sevgililerin bu yaz da gösterişten uzak sade bir düğün töreniyle nikâh masasına oturabilecekleri söylendi. Bu arada adının farklı isimlerle anılmasından rahatsız olan futbolcunun Türkiye'ye geri dönmesinin ana nedenlerinden birinin de kısa sürede yuva kurup çocuk sahibi olmak olduğu ifade edildi.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 07:56
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