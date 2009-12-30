Manken, Orada Neler Oluyor'da, Demet Akalın ile evlenmeye hazırlanan eski sevgilisi Önder Bekensir ile ilgili sert konuştu: "Süreyya Yalçın'dan yeni boşanmıştı ama bana da hemen evlilik teklif etti.Anlattıklarına safça inandım. Kimsenin uyarısını dinlemedim. Gerçeği gördükten sonra bitirmek kolay oldu. Aşk acısı çekmedim, ağlamadım bile. Demet'e kolaylıklar dilerim."