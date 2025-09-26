PODCAST CANLI YAYIN

Sinema Festivali ne zaman başlıyor, biletleri ne kadar? Bu hafta sonu (27-28 Eylül) hangi filmler nerede var? İşte film listesi

Türkiye genelinde sinemaseverleri heyecanlandıran Sinema Festivali için geri sayım başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in duyurduğu festival, 27-28 Eylül tarihlerinde 80 ilde yaklaşık 1500 salonda perdeleri şenlendirecek. Peki sinema Festivali ne zaman başlıyor, biletleri ne kadar? İşte film listesi…

Bu hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında sinema coşkusu yaşanacak. 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali ile 1500 salonda vizyondaki tüm filmler, seyirciyle buluşacak. İki gün sürecek etkinlikte biletler, 80 şehirde sabit fiyatla 80 TL'den satışa sunulacak. Peki bu hafta sonu 80 TL biletler hangi salonda geçerli? İşte vizyondaki filmler…

🎟️ 80 TL SİNEMA BİLETİ HANGİ FİLMLERDE GEÇERLİ?

Sinema Festivali kapsamında 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde vizyondaki tüm filmler yalnızca 80 TL olacak. İki gün boyunca 80 şehirde, 250 sinema işletmesinde ve yaklaşık 1.500 salonda geçerli olacak kampanyayla izleyiciler, diledikleri filmi aynı fiyata seyredecek.

📍 80 TL SİNEMA BİLETİ HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ?

Festival fırsatı ülke çapında uygulanacak. 80 ilde 250 farklı sinema noktası ve 1.500 salonda tüm filmler için geçerli olan 80 TL sabit fiyat, sinemaseverlere büyük kolaylık sağlayacak.

🎬 27-28 EYLÜL'DE VİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR?

Festival tarihlerinde vizyonda birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Hem yerli hem yabancı filmlerden oluşan listede dikkat çeken yapımlar arasında Oflu Hoca 5, Ziyaretçiler: Bölüm 2, Sevince, Gündüz Apollon Gece Athena, Eltilerin Savaşı ve Siccin 8 öne çıkıyor. Ayrıca Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları, Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1-2, Arif V 216, Kardeş Takımı 2, Rafadan Tayfa: Kapadokya, Sihirli Annem: Hepimiz Biriz gibi filmler de seyirciyle buluşacak. Çocuk izleyiciler için ise Tafiti: Çölde Macera, Ballerina, Gabby'nin Hayal Evi: Film, Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip gibi yapımlar programda yer alıyor.

