Sinema Festivali ne zaman başlıyor, biletleri ne kadar? Bu hafta sonu (27-28 Eylül) hangi filmler nerede var? İşte film listesi

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

🎬 27-28 EYLÜL'DE VİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR?

Festival tarihlerinde vizyonda birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Hem yerli hem yabancı filmlerden oluşan listede dikkat çeken yapımlar arasında Oflu Hoca 5, Ziyaretçiler: Bölüm 2, Sevince, Gündüz Apollon Gece Athena, Eltilerin Savaşı ve Siccin 8 öne çıkıyor. Ayrıca Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları, Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1-2, Arif V 216, Kardeş Takımı 2, Rafadan Tayfa: Kapadokya, Sihirli Annem: Hepimiz Biriz gibi filmler de seyirciyle buluşacak. Çocuk izleyiciler için ise Tafiti: Çölde Macera, Ballerina, Gabby'nin Hayal Evi: Film, Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip gibi yapımlar programda yer alıyor.