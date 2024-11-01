PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Kültür-Sanat Haberleri

Efes Antik Kenti hakkındaki ilk akademik çalışma Sultan Abdülhamid’e ithaf edildi

Aktüel Tarih’in ulaştığı belgelere göre 1906 yılında yayımlanan ilk kazı raporunda Avusturya Bilimler Akademisi adına bölgede bulunan Otto Benndorf'un, Efes’teki çalışmalarını Sultan Abdülhamid’e ithaf ettiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 11:50 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 11:50
Efes Antik Kenti hakkındaki ilk akademik çalışma Sultan Abdülhamid’e ithaf edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aktüel Tarih'in ulaştığı belgelere göre; Efes kazı ve araştırmaları, 1863 yılında İngiliz mühendis J. Turtle Wood'un, antik dünyanın yedi harikasından biri olan Efes Artemis Tapınağı'nı bulma çabalarıyla başladı.

Aktüel Tarih Dergisi (Takvim.com.tr/Arşiv)Aktüel Tarih Dergisi (Takvim.com.tr/Arşiv)

Wood'un bu girişimi, modern arkeolojik çalışmaların ilk adımlarından birini temsil ediyordu. Efes'in antik kalıntılarının ortaya çıkarılması, büyük bir tarihsel ve kültürel öneme sahip olduğundan, bu çalışmalar giderek genişledi. Ancak, 1895 yılında Sultan II. Abdülhamid'in onayıyla Avusturya Bilimler Akademisi adına Otto Benndorf liderliğinde başlatılan kazılar, Efes araştırmalarının daha da derinleşmesini sağladı.

Aktüel Tarih Dergisi (Takvim.com.tr/Arşiv)Aktüel Tarih Dergisi (Takvim.com.tr/Arşiv)

Benndorf'un önderliğinde yapılan kazılar, Efes'in antik dönemine dair birçok önemli keşif yapılmasına yol açtı. Aktüel Tarih'te yayımlanan belgelere göre 1906 yılında yayımlanan ilk kazı raporunda Benndorf, Efes'teki çalışmalarını Sultan Abdülhamid'e ithaf ederek ona teşekkürlerini sundu. Bu kazılar, Avusturyalı arkeologların gözetiminde 160 yılı aşkın süredir devam ediyor ve Efes'in tarihi zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılmasında büyük bir rol oynuyor.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bayrampaşa’da İBB’ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarptı! Kaza anı kamerada
Başkan Erdoğan Putin’e çağrı yapmıştı... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan ’Suriye açıklaması geldi: Teşvik edeceğiz
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
TUSAŞ saldırısında cep telefonu detayı! Ankara’da tam 20 saat geçirmişler! Taksicinin ifadesine ulaşıldı
Maç sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan’a saldırmıştı | PFDK Sezgin Gülnar’ın cezasını açıkladı
Terör örgütü PKK’ya darbe: 661 kg patlayıcı ele geçirildi çok sayıda mağara imha edildi
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB’den Ebru Gündeş’e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti
CANLI | İsrail’e gece boyunca İHA yağmuru! Lübnan’da göç dayatması
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM’le bir olup savcı Akın Gürlek’i tehdit etmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki
Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?
Ocak iptal gözler Haziran’da! Jayden Oosterwolde’nin şok sakatlığı Napoli’nin planlarını alt üst etti
PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı
İsrail basını duyurdu: İran’dan İsrail’e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı!
TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi
SON DAKİKA