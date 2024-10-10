"Kayıp Kamyon" filmi için yeniden yorumladı! Ülkü Hilal Çiftçi'den Kimseye Etmem Şikayet...

Vergi borcu olduğu ortaya çıkan kayıp bir kamyon yüzünden tüm birikiminin elinden gideceğini öğrenen Vasıf (Bülent Emin Yarar), kamyonu aramak üzere en yakın dostu Fehmi (Yetkin Dikinciler) ve torunu Zeynep'le (Ülkü Hilal Çiftçi) birlikte bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, Vasıf ve Zeynep'in üzerini örtmeye çalıştıkları ne varsa gün yüzüne çıkartacak ve kaçınılmaz bir yüzleşmeye sebep olacaktır.

Ülkü Hilal Çiftçi - Kimseye Etmem Şikayet isimli şarkıyı Kayıp Kamyon filmi için yeniden seslendirdi

Vasıf ve Fehmi'nin dostlukları yeniden sınanırken Zeynep, hayalleri ve sevdikleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.