SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Kültür-Sanat Haberleri

"Kayıp Kamyon" filmi için yeniden yorumladı! Ülkü Hilal Çiftçi'den Kimseye Etmem Şikayet...

Sinehane yapımı, 'Kayıp Kamyon' filmi için geri sayım başladı. 18 Ekim'de seyirciyle buluşacak film müzikleriyle de çok konuşulacak. Filmin ilk soundtrack klibi yayınlandı... Filmin başrol oyuncularından Ülkü Hilal Çiftçi'nin seslendirdiği unutulmaz eser "Kimseye Etmem Şikayet" film için yeniden düzenlendi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:10 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:32
Kayıp Kamyon filmi için yeniden yorumladı! Ülkü Hilal Çiftçi’den Kimseye Etmem Şikayet...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

18 Ekim'de seyirciyle buluşacak olan "Kayıp Kamyon" filminin başrol oyuncularından Ülkü Hilal Çiftçi'nin seslendirdiği unutulmaz eser "Kimseye Etmem Şikayet" film için yeniden düzenlendi.

ŞARKININ HİKAYESİ
Şarkının orjinal bestesi 1890 yılında henüz 14 yaşındayken istemediği bir evliliğe zorlanan İhsan Raif Hanım'a ait. Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayat verdiği Zeynep karakteri de, İhsan Raif Hanım ile aynı yaşlarda, onun gibi hayatın acı yüzüyle erken yaşta tanışmış genç bir kız.

Ülkü Hilal Çiftçi - Kimseye Etmem Şikayet isimli şarkıyı Kayıp Kamyon filmi için yeniden seslendirdiÜlkü Hilal Çiftçi - Kimseye Etmem Şikayet isimli şarkıyı Kayıp Kamyon filmi için yeniden seslendirdi

Filmde kullanılan tüm şarkılar, özenle seçilmiş ve çok ince düşünülmüş göndermelerde bulunuyor. Filmin vizyon takvimiyle beraber tüm şarkıları da seyircinin beğenisine sunulacak.

Ülkü Hilal Çiftçi - Kimseye Etmem Şikayet isimli şarkıyı Kayıp Kamyon filmi için yeniden seslendirdiÜlkü Hilal Çiftçi - Kimseye Etmem Şikayet isimli şarkıyı Kayıp Kamyon filmi için yeniden seslendirdi

KAYIP KAMYON FİLMİNİN KONUSU
Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Cığacı yer alıyor. Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede-torunun hikâyesini anlatan filmde yol boyunca trajikomik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da beyaz perdeye yansıyacak.

Vergi borcu olduğu ortaya çıkan kayıp bir kamyon yüzünden tüm birikiminin elinden gideceğini öğrenen Vasıf (Bülent Emin Yarar), kamyonu aramak üzere en yakın dostu Fehmi (Yetkin Dikinciler) ve torunu Zeynep'le (Ülkü Hilal Çiftçi) birlikte bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, Vasıf ve Zeynep'in üzerini örtmeye çalıştıkları ne varsa gün yüzüne çıkartacak ve kaçınılmaz bir yüzleşmeye sebep olacaktır.

Ülkü Hilal Çiftçi - Kimseye Etmem Şikayet isimli şarkıyı Kayıp Kamyon filmi için yeniden seslendirdiÜlkü Hilal Çiftçi - Kimseye Etmem Şikayet isimli şarkıyı Kayıp Kamyon filmi için yeniden seslendirdi

Vasıf ve Fehmi'nin dostlukları yeniden sınanırken Zeynep, hayalleri ve sevdikleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Ülkü Hilal Çiftçi - Kimseye Etmem Şikayet dinlemek için tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Osmanlı’nın göz bebeği Balkanlar’da! Arnavutluk’ta imzalar atıldı... Dünyaya İsrail uyarısı
Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali
REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste
Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklama
İsrailli bakan Bezalel Smotrich’in Şam’a kadar uzanan Yahudi devleti hayali | Takvim günler önce yazdı... Esad’ı bekleyen tehlike
ÖZEL | Fenerbahçe’nin gündemindeki yıldız için menajerinden açıklama!
Cem Garipoğlu’nun kemikleri yeniden mezara konuldu... Annesi Tülay Makbule Garipoğlu böyle görüntülendi
Mourinho istedi girişimler başladı! Fenerbahçe’den Manchester United’ın yıldızına kanca
Iğdır’da terör operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı! DEM Parti binasında arama
Sıla bebek olayında yeni gelişme! Diş izleri kime ait? Komşu çocuğundan kan donduran itiraf! Görüntüler ortaya çıktı
Tiran’a Osmanlı imzası: Balkanlar’ın en büyüğü açılıyor! Başkan Erdoğan 10 bin kişilik Namazgah Cami açılışına katılıyor
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılık! Menajerine bildirdi
MSB’den tahliye açıklaması! Adı insan kaçakçılığına karışan Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbeleri söküldü
Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108’i mercek altına aldı... Arşivden çıkan Danıştay 10 takozu
Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası! 2. Batshuayi vakası
SON DAKİKA