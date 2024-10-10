"Kayıp Kamyon" filmi için yeniden yorumladı! Ülkü Hilal Çiftçi'den Kimseye Etmem Şikayet...

18 Ekim'de seyirciyle buluşacak olan "Kayıp Kamyon" filminin başrol oyuncularından Ülkü Hilal Çiftçi'nin seslendirdiği unutulmaz eser "Kimseye Etmem Şikayet" film için yeniden düzenlendi.
ŞARKININ HİKAYESİ
Şarkının orjinal bestesi 1890 yılında henüz 14 yaşındayken istemediği bir evliliğe zorlanan İhsan Raif Hanım'a ait. Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayat verdiği Zeynep karakteri de, İhsan Raif Hanım ile aynı yaşlarda, onun gibi hayatın acı yüzüyle erken yaşta tanışmış genç bir kız.
Ülkü Hilal Çiftçi - Kimseye Etmem Şikayet isimli şarkıyı Kayıp Kamyon filmi için yeniden seslendirdi
Filmde kullanılan tüm şarkılar, özenle seçilmiş ve çok ince düşünülmüş göndermelerde bulunuyor. Filmin vizyon takvimiyle beraber tüm şarkıları da seyircinin beğenisine sunulacak.
Ülkü Hilal Çiftçi - Kimseye Etmem Şikayet isimli şarkıyı Kayıp Kamyon filmi için yeniden seslendirdi
KAYIP KAMYON FİLMİNİN KONUSU
Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Cığacı yer alıyor. Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede-torunun hikâyesini anlatan filmde yol boyunca trajikomik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da beyaz perdeye yansıyacak.