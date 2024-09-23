İstanbul’da sanat: 2024 Eylül ayı sergileri hangileri?

Salt- " Tasarımcının Notu"

2 Şubat 2025'e kadar ziyarete açık olan karma sergi, ülkemizde grafik dünyasının 20. yüzyılın sonlarında geçirdiği değişimi kitaplar üzerinden işliyor. "Tasarımcı'nın Notu" sergisi Eda Sezgin'in küratörlüğünde hazırlandı. Sergiye dair paylaşılan bir başka not ise tasarımcının bir kitabı hazırlarken geçirdiği süreç ve kitap tasarım kültürüne etkisi ifade ediliyor.

Yer: Salt, Beyoğlu

Tarih: 11 Eylül 2024 – 2 Şubat

Pera Müzesi- "Vera Molnar'ın İzinde"

Sergi, bilgisayar sanatının öncü isimlerinden Vera Molnár'ın pratiğini merkeze alarak, ondan ilham alan güncel sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Molnár'ın üzerinde çalıştığı algoritmik sistemleri benimseyen 16 farklı sanatçının çalışmalarını bu sergide görmek mümkün. Sergide, video ve artırılmış gerçeklik gibi medyalarla yeni sanatsal ifade biçimleri aktarılıyor. Vera Molnár'ın yenilikçi ifadesine saygı duruşu niteliğindeki sergi, sanatçının ilham verici dünyasını yansıtırken aynı zamanda izleyicilere algoritma ve sanatı keşfetme imkanı tanıyor.

Yer: Pera Müzesi, Beyoğlu

Tarih: 19 Eylül 2024 – 26 Ocak 2024

Casa Botter- Komet

"Solo Botter: Komet" sergisi, Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 18 Eylül 2024 – 12 Ocak 2025 tarihleri arasında Casa Botter'de ziyaretçileriyle buluşacak olan sergi farklı dinamikleri konu ediyor. Sergi, 2022 yılında hayatını kaybeden Komet'in 1960'lı yıllardan başlayarak, politik figür resimlerinden "alto modern" adını verdiği minimalist eserlerini de kapsayan özel bir seçkiye sahip. Gerçek ile düş, ciddiyet ile absürtlük arasında gezinen Komet, eserlerinde edebiyat ve felsefeyle kurduğu güçlü bağlar ile modern yaşamın kurallarını sorgulayan bir dil sunuyor.

Yer: Casa Botter, Beyoğlu

Tarih: 18 Eylül 2024 – 12 Ocak 202