Ediz Kentkuran: Sinema yapımcıları dijital platformlara mecbur bırakılmamalı

Son yıllarda sinema sektöründe yaşanan değişim hakkında değerlendirmelerde bulunan Aytaç Medya Genel Müdürü Ediz Kentkuran, bu değişimde hem pandemi döneminin hem de dijitalleşme sürecinin etkili olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Pandemi ile başlayan süreç, sadece sağlık ve ekonomi alanında değil, kültür sanat alanında da birçok değişime yol açtı. Bu değişimlerin başında da sosyalleşme şekillerimizin farklılaşması geldi. Mesela yavaş yavaş varlığını hissettirmeye başlayan dijital platformlar, pandemiyle beraber hayatımızın merkezine yerleşti. Zaten kapalı alanlara giremez hatta sokağa çıkamazken, kendimizi bu platformların dünyasına kaptırdık. Sinemamız ciddi zarar görse de platformlar büyük kârlılıkla kapadı bu süreci. Şimdi ise sektör olarak, bu postpandemi sürecinde dijital platformların sinemaya etkisini konuşurken, geçmişteki televizyon ve sonrasında VCD/DVD dönemlerini örnek gösteriyor ve sinema nasıl bu etkilere rağmen yükselişini devam ettirdiyse, bugün de aynı şekilde engelleri aşacaktır gibi düşünüyoruz. Ben bu düşünceye o kadar da katılamıyorum."

YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİR ALIŞKANLIK SATIYORLAR

Dijital platformların yapay zekâ vasıtasıyla izleyiciye farklı bir 'alışkanlık' kazandırdığını ifade eden Ediz Kentkuran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke sinemamızın karşısındaki tek sorun dijital platformlar olmamakla birlikte bu dijital platformların sorun yarattığı konu da; film alternatifleri, oyuncu-yönetmen transferleri, ekonomik şartlar gibi sebepler değil. Dijital platformlar sadece film-dizi satmıyor. Yapay zekâ destekli bir alışkanlık satıyorlar. İstediğin her an, kaldığın yerden devam edebilme, istediğin kadar ileri-geri alabilme ve çok kaliteli bir görüntü ile sınırsız içeriği aynı anda izleme imkânı sunuyorlar. Bu, vahşi kapitalizmin kendini en çok hissettirdiği alanlardan biri."

SALONLAR ÖNLEM ALMIYOR YAPIMCILARA DESTEK VERİLMİYOR

Ediz Kentkuran, sektördeki kötüye gidişin engellenmesi için yapımcıların desteklenmesi gerektiğini dile getirdi:

"Sinema olarak dijital platformlardan çok fazla etkilenmemize rağmen, çok daha büyük sorunlarımız var: Türkiye'deki sinema salonlarının herhangi bir önlem alamaması, git gide yükselen fiyatlar konusunda doğru stratejiyi bulamaması ve yapımcıların dijital platformlara mecbur kalmaması için ihtiyacı olan desteği alamaması gibi. Bu temel sorunlar sinemamız adına bir kısırdöngü yaratıyor. Bütçeler düştüğü için iyi oyuncu, senarist ve yönetmenler sinemaya iş yapmıyor, işler iyi çıkmadığı için de sinema her geçen gün daha da kötüye gidiyor."

ARTI SADECE BİRKAÇ TÜR İÇİN SİNEMAYA GİDİLECEK

Artık yabancı filmlerin yerli yapımlara oranla daha fazla izlendiğini belirten Ediz Kentkuran, bu durumda Z kuşağının da etkisi olduğunun altını çizdi:

"Son 1 yıldır ilk defa yabancı filmler Türk filmlerinden daha fazla izlenmeye ve Türk filmleri git gide azalmaya başladı. Bunda dijital platformlardaki yabancı içerikle büyüyen Z kuşağının da payı büyük. Bugün Türkiye'deki dijital platform kullanıcılarının ekseriyeti Z kuşağı olmakla beraber, en çok izledikleri içerikler de genelde yabancı dizi ve filmler. Bu durum, Türk seyircisinin dramaturjik beklentilerini yani izleyici eğilimlerini değiştiriyor. Öyle sanıyorum ki; sinemada yeni çağ, birkaç türün kaldığı ve sadece onlar için sinemaya gidilen bir dönemi beraberinde getirecek. Bunlar çocuklar için animasyon filmleri, büyük bütçeli ve pahalı prodüksiyonlu marka işler ve türü itibarıyla telefonda izlemesi güzel olmayan korku filmleri. Bu türler dışında sinemada iş yapmanın pek mantıklı olmayacağı bir dönemdeyiz. Ve bana kalırsa bu böyle de devam edecek gibi."

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