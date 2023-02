Deniz Erkin Purut’un yeni romanı “Ben Her Şeyim Benim Adım Kadın” çıktı!

Sesim Ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneği'nin de kurucu başkanı olan Deniz Erkin Purut, ilk romanı "Ben Zaten Aşıktım Sen Üstüne Geldin" ile geniş kitlelere ulaşmış ve çok satanlar listesine girmişti. Purut, okurların merakla beklediği ikinci eserinde kadın cinayetlerine odaklandı. "Ben Her Şeyim Benim Adım Kadın", Olimpos Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.





ÖNCE SEN DEĞİŞ Kİ DÜNYA DEĞİŞSİN

Deniz Erkin Purut, ilk romanının yakaladığı başarıyı ikinci eserinde de görmeyi hedeflediğini dile getirdi. Purut, "Ben Her Şeyim Benim Adım Kadın" romanının, kaderini değiştirmek isteyen kadınlar için rehber niteliğinde olduğunu söyledi: "Kurmuş olduğum dernekle yıllardır mağdur durumdaki çocuklarımızın ve insanlarımızın sesi olmak için mücadele ediyorum. Şiddet kavramının sadece fiziksel olmadığını, pek çok kadının psikolojik ve ruhsal şiddete karşı savaş verdiğini iyi biliyorum. Her fırsatta da kadınlarımızın aslında ne kadar cesaretli ve kendisine inandığında dünyayı değiştirebilecek kadar güçlü olduklarını ifade ediyorum. Kadın değişirse dünyanın değişebileceğini çok iyi biliyorum. O nedenle kitabımda kadınlara 'Önce sen değiş' dedim. Yeri geldiğinde vazgeçmesi gerektiğini, kendisi ve çocukları için daha iyi bir gelecek inşa edebileceğini anlattım. Özetle bu romanda, sesimin ulaştığı her kadına çağrıda bulunarak, 'Büyük değişime hazır mısın?' diye sormak istedim. Her kadının temel sorunu, varmak değil adım atmak. Dünya, ilk adımı atmaktan korkan insanlarla dolu. Biliyorum ki bu romanla güçlenen ve kaderini değiştiren milyonlarca kadın olacak. Bu yolda rehberlik etmek onur verici."



ROMANDAKİ '4234' SAYISININ SIRRI

Yazar Deniz Erkin Purut'un "Ben Her Şeyim Benim Adım Kadın" romanının kapağında yer verdiği 4234 sayısı da merak konusu oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden okurlarından çok sayıda mesaj aldığını ifade eden Purut, o sayının sırrını şöyle açıkladı: "Anıt Sayaç adında bir oluşum var. Bu sitede 2008 yılından bu yana cinayete kurban giden kadınlarımızın kaydı tutuluyor. Bu muazzam oluşumdan aldığım ilhamla romanı basıma göndereceğimiz güne kadar bekledim ve son güncel rakamı kapağımıza ekledim. Bu rakamın hiç artmaması için kitapta bazı yollardan bahsediyorum. Kadınlarımıza o yolları tercih ettiklerinde nelerle karşılaşacaklarını anlatıyorum. En önemlisi de; çocukları için katledilen değil, çocukları ve kendileri için daha güçlü bir kadın inşa etmenin yollarından bahsediyorum. Başarılı olacağımdan şüphe duymuyorum."





3 GERÇEK HİKÂYE

İlk romanında gerçek bir hikâyeyi kaleme alan Deniz Erkin Purut, bu yeni eserinde de yine gerçek olaylardan yola çıktı. Üç ayrı hikâyeyi ele alarak tek bir noktada buluşturan yazar, romanıyla okurlarında 'empati' duygusunu tetiklemeyi hedeflediğini belirtti. Yazar Aykut Demirel'le birlikte bir çizgi roman projesi üzerinde çalıştıklarını da açıklayan Deniz Erkin Purut, üçüncü eseri için okurlarını çok fazla bekletmeyeceği müjdesini verdi.

