Senarist Türker Kurugül’den Macron’a gönderme

Dostluk elçisi Fransız Deniz Subayı Pierre Loti'nin Türkiye aşkını müzikal esere dönüştüren senarist yazar Türker Kurugül, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, geçmişten hatırlatma yaptı. Kurugül, şunları söyledi:



"Pierre Loti, Türkiye'yi çok sevmiş. Türkler de onu bağrına basmış ve hatta hepimizin bildiği üzere İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Eyüp sırtına 'Pierre Loti Tepesi' adını vermiştir. Pierre Loti, ülkesinde yani Fransa'da köşe yazarlığı yaptığı yıllarda Türkiye'yi överek, Osmanlı'nın azınlıkları koruyan, hak ve özgürlüklerini kısıtlamayan barışçıl bir ülke olduğunu satırlarında anlatmış, bu konuya kitaplarında da genişçe yer vermiştir. Fransa Devlet Başkanı Macron da Fransız halkı ile Türk halkını aşk ve sevgi diliyle buluşturmalıdır. Çünkü zaten Fransız halkı ve Türk halkı birbirine karşı kibar, saygılı ve misafirperverdir. Pierre Loti, ta Osmanlı'dan beri aramızdaki dostluk elçisidir, Fransa'nın en ünlü ve en sevilen yazarlarındandır. Söyledikleri ve yazdıkları dikkate alınmaya değerdir."

"Pierre Loti Ay Işığı" kitabını iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için yazdığını açıkladı.

Türker Kuru gül, Pierre Loti'nin 99 yıl önce vefat ettiğini hatırlatarak, kendisinin de 99 eserinden biri olankitabını iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için yazdığını açıkladı.

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