Miami’de yılbaşına Sammy Violin (Samuel Erkisi) damgası

Kuzey Amerika turnesine devam eden Türk asıllı Kanadalı keman sanatçısı Sammy Violin, 31 Aralık gecesi Miami'de dinleyicileriyle buluştu. Sanatçı, Amerika'nın sayılı sanat kurumlarından New World Center'in kuruluşunun 30'uncu yıldönümü kutlamaları kapsamında sahne aldı. TD Bank ana sponsorluğunda gerçekleşen konsere Amerikalı sanatseverlerin ilgisi büyük oldu.

AMERİKAN BASININDA

Dünya çapında beğeniyle takip edilen Sammy Violin, yüksek tempolu bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Sony Entertainment ve Universal Yapım organizasyonuyla gerçekleşen konser, Amerikan basınında da geniş yer buldu. Yayımlanan haberlerde Sammy Violin'in üstün performansından övgüyle söz edildi.

SAMMY VIOLIN KİMDİR?

Müzik otoritelerince uluslararası keman virtüözlerinden biri kabul edilen Sammy Violin, müziğe henüz 7 yaşındayken kendisine hediye edilen piyanoyla başladı. Sadece 1 yıl içinde piyano çalmayı öğrenen Violin, aynı yıl girdiği müzik yarışmasını üstün başarı göstererek kazandı. Kısa süre sonra kemana geçiş yapan genç müzisyen, 13 yaşındayken ilk albüm kaydını gerçekleştirdi. Yetenekli müzisyen, Toronto Royal Conservatory of Music'teki eğitiminin ardından Humber Music School'da yüksek lisans eğitimine devam etti.



MODERN KEMAN SANATÇISI

2005 yılında "Modern Keman Sanatçısı" unvanı ve madalyasına hak kazanan Sammy Violin, konserlerinde pek çok ünlü esere ilham kaynağı olan Türk ezgilerine de yer veriyor. Kanadalı pop şarkıcısı Massari'nin hakkında "Sihirli kemanından süzülen ahenkli notalar, büyülenmiş kulaklarımıza adeta bal çalıyor" dediği Violin, devraldığı kültürel mirasa sahip çıkarken, pop, R&B, hip-hop ve caz tarzındaki eserlerinin yanında anavatanı Türkiye'nin halk şarkılarını da ustalıkla icra ediyor.

3 ALTIN PLAK'I VAR

"Córazon Español", "Hasta Que Se Seque el Malecón" gibi Latin tarzdaki eserleriyle Miami'de geniş bir hayran kitlesi oluşturan Sammy Violin, "Sun Sun Sun", "Kika", "Dance Monkey" gibi ünlü hip-hop ve pop eserlerini de kendine özgü tarzıyla yorumlayarak hayran kitlesini katladı. Bugüne kadar Toronto, Ottawa, Vancouver, Saskatoon, New York, Los Angeles, Chicago, Atina, Napoli, Roma, Milano'nun da aralarında olduğu çok sayıda şehirde konser veren sanatçı, kariyeri boyunca üç Altın Plak ve 1 Platin Plak kazandı.

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