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    Görseldeki farklı bebeği bulanlar siz bir dahisiniz! 100 kişiden sadece birkaçı buluyor!

    Görüntünün her detayına çok dikkat etmeniz gerekeceğinden, bu görsel testte sabırlı olmanız gerekiyor.

    takvim.com.tr
    100 kişiden sadece birkaçı buluyor!

    İlk bakışta tüm figürler aynı malzemeden yapılmış gibi görünse de diğerlerinden farklı olan bir tane var. Sosyal medyada gündem olan bu görseldeki farklı bebeği sadece çok zekiler bulabiliyor.

    Belirlenmiş bir sınır olmadığından, farklı oyuncak bebeği aramak için ne kadar zaman harcadığınızın bir önemi olmadığını unutmayın. İşte o görsel;

    CEVAP:

    Farklı bebeği 9 saniye içerisinde bulduysanız sizler gerçekten harika birer gözlemcisiniz. Oldukça zor olan bu bulmacayı çözemediyseniz üzülmeyin. Daha fazla dikkat testi ve optik illüzyon testi çözerek sizlerde kendinizi geliştirebilirsiniz.

        Optik illüzyon testinin cevabı kontrol etmek isteyenler ve bulamayanlar aşağıdaki görüntüyü kontrol etmek isteyebilir.

        Görüntüde her şey normla görünürken çözmeniz gereken bir detay bulunuyor. Bu görüntüde bir terslik var ama nerede?

        İŞTE CEVAP:

        Cevabı bulamayanlar ve kontrol etmek isteyenler aşağıdaki görüntüyü inceleyebilir.

        Sizlere verilen sürede görüntüdeki yanlışlığı bulduysanız sizler gerçekten birer dahisiniz.
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        Haberler Kültür-Sanat Görseldeki farklı bebeği bulanlar siz bir dahisiniz! 100 kişiden sadece birkaçı buluyor!
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