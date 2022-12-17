Görseldeki farklı bebeği bulanlar siz bir dahisiniz! 100 kişiden sadece birkaçı buluyor!

İlk bakışta tüm figürler aynı malzemeden yapılmış gibi görünse de diğerlerinden farklı olan bir tane var. Sosyal medyada gündem olan bu görseldeki farklı bebeği sadece çok zekiler bulabiliyor.
Belirlenmiş bir sınır olmadığından, farklı oyuncak bebeği aramak için ne kadar zaman harcadığınızın bir önemi olmadığını unutmayın. İşte o görsel;
CEVAP:
Farklı bebeği 9 saniye içerisinde bulduysanız sizler gerçekten harika birer gözlemcisiniz. Oldukça zor olan bu bulmacayı çözemediyseniz üzülmeyin. Daha fazla dikkat testi ve optik illüzyon testi çözerek sizlerde kendinizi geliştirebilirsiniz.