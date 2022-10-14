Sanatsal Tasarımlarda Öne Çıkan Bir İsim: Tuncay Tunçkol

Cansız bir ürün üzerinde çalışırken onun sanata dair özgün bir yaklaşımla geliştirmek oldukça değerli. Gerek sanat atölyesinde gerek eserlerimin sergilendiği sitede her zaman orijinal ve öyküsü bulunan yapıtlar bulabilirsiniz.'' diyerek düşüncelerini özetledi.
TUNÇKOL İÇİN BAŞARININ ADIMLARI
Yukarıdaki ifadelerle düşüncelerini özetleyen Tuncay Tunçkol başarısının sırrını şu şekilde ifade etti: "Benim için inanç ve azimle çalışmak her zaman çok önemli oldu. İlkokul 5. sınıftan bu yana çalışma hayatına dair tecrübe geliştirmiş bir insan olarak farklı alanlardaki deneyimleri kendi işime yansıtmayı seçtim." dedi.
Ayrıca ''Her bir sahada öğrendiğim bilgiyi sanatsal tasarım alanında yoğurarak başarıyı hedefledim. Ticari serüvenime ilkokulda ayakkabı boyacılığıyla başladım ve oto tamirciliği, simitçilik gibi farklı işlerde çalıştım. Birbiriyle alakasız gibi görünen tüm bu işler bugünkü başarımda büyük rol oynadı.'' ifadeleriyle açıklamalarını sürdürdü.
Farklı ödüller alan ve çalışmalarını sürdüren Tuncay Tunçkol, liseden sonra kendini sanatsal tasarımlara verdiğini ifade ediyor. Bunun yanı sıra ticaret dışında sosyal sorumluluk alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda geliştirdiği proje ve fikirleri şöyle açıkladı: ''Pek çok okula kütüphane desteği ve tasarımlarımızdan oluşan hediyeler sunduk. Burada amaç mutlu çocuk ve mutlu Türkiye ilişkisini kurarak insanların yaşamına dokunmaktır.
Hayat boyu çalışan ve inandığı yolda yürüyen birisi olarak başarının tek yönlü olduğunu hiç düşünmedim. Sanat ve ticaret gibi alanların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de ülkemize ve insanlara katkı sunmak gerektiğini inanıyorum.'' sözleriyle düşüncelerini sundu.
Tasarım alanında çalışan ve internet sitesi gibi mecralar aracılığıyla ticari yaşamını sürdüren Tunçkol, son olarak Tunçkol Sanatranç Takımı'nı hazırladı. Eser, İzmir Key Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor.
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