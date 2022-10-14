Sanatsal Tasarımlarda Öne Çıkan Bir İsim: Tuncay Tunçkol

Ayrıca ''Her bir sahada öğrendiğim bilgiyi sanatsal tasarım alanında yoğurarak başarıyı hedefledim. Ticari serüvenime ilkokulda ayakkabı boyacılığıyla başladım ve oto tamirciliği, simitçilik gibi farklı işlerde çalıştım. Birbiriyle alakasız gibi görünen tüm bu işler bugünkü başarımda büyük rol oynadı.'' ifadeleriyle açıklamalarını sürdürdü.

Farklı ödüller alan ve çalışmalarını sürdüren Tuncay Tunçkol, liseden sonra kendini sanatsal tasarımlara verdiğini ifade ediyor. Bunun yanı sıra ticaret dışında sosyal sorumluluk alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda geliştirdiği proje ve fikirleri şöyle açıkladı: ''Pek çok okula kütüphane desteği ve tasarımlarımızdan oluşan hediyeler sunduk. Burada amaç mutlu çocuk ve mutlu Türkiye ilişkisini kurarak insanların yaşamına dokunmaktır.