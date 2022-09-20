Çizim Sanatçısı ve Kitap Yazarı Aykut Demirel: Felsefeye olan önyargıyı kitaplarımla kırmak istiyorum

Yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonrası varoluşçuluk, hiçlik ve çoklu evren teorisini merkeze alarak yazdığı "27" isimli kitabıyla adından söz ettiren yazar Aykut Demirel'den iddialı çıkış. Kitabı kısa sürede çok satanlar listesine giren Demirel, "Felsefenin aslında mantıklı düşünme açısından zihnin en önemli gereksinimi olduğunu düşünerek bu romanı yazdım" dedi ve ekledi: "Amacım kült felsefe fikirlerini günümüz toplumunun ilgi alanlarına göre entegre ederek anlaşılabilir ve sevimli bir düzeye indirgemek. İnsanlara felsefenin hiç zor olmadığını göstermek istiyorum."



"FELSEFE SADECE BELİRLİ BİR ZÜMREYE İNDİRGENEMEZ."

Felsefenin "sevmek, ardından koşmak ve aramak" anlamına gelen phileo ve "bilgi, bilgelik" anlamına gelen sophia sözcüklerinden türetilen bir terim olduğuna vurgu yapan Aykut Demirel, şöyle konuştu: "Felsefeyi entelektüel faaliyet ve disiplinin adı olarak tanıyoruz. Ama sadece belirli bir zümreye indirgenemeyecek kadar önemli bir alan. Benim yazarlık serüvenimdeki misyonum da bu algıyı değiştirmek. 2 seneyi aşkın bir süre varlığın tasavvuru, hiçliğin kanıtı ve varoluş üzerine çalışmalar, okumalar yaptım. 600 sayfalık notların sonucu olarak okurların beğenisine sunduğum '27' ile bu yolda ilk adımı atmış oldum."



"OKUYAN HERKES KENDİSİNDEN BİR PARÇA BULACAK."

Aykut Demirel, "Gerek sosyal meselelere, gerekse insanın anlam arayışına fazlaca cevap bulabileceği, kısa, modern hikâyelerle süslü bir kitap" diye tanımladığı romanının devamı için çalışmalara başladığını söyledi: "Okuyan herkesin mutlaka kendinden bir parça bulacağı, bazı düşünceleri kendine yol gösterici ya da fikir geliştirici sayacağı eserler vermeye devam edeceğim. Yolculuğum daha yeni başladı."

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