Cebrail Çelebi: “Oyunculuk duygusal zekaya bağlı!”

İyi bir oyuncu olmak için kendisini geliştiren ve bu alanda çeşitli çalışmalarda bulunan Cebrail Çelebi, oyunculuğun nasıl bir meslek olduğuna dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Çelebi, "Oyunculukta temel olarak duygusal zekâ önemli. Size verilen role girebilmeniz için o rolü hissetmeniz gerekiyor. Yoksa doğal bir oyunculuk sergileyemezsiniz. Bunun yanı sıra disiplinli bir şekilde çalışmalısınız. Her gün erken kalkmalı ve belirlenen saatte sette olmalısınız. Bunun yanı sıra yoğun çalışmalara dayanıklı bir vücut yapınız olmalı. Ayrıca jest ve mimikleri de çok iyi şekilde kullanmalısınız. Bunların tamamı bir araya geldiğinde başarılı çalışmalarda bulunacağınızı söyleyebilirim" dedi

YOĞUN FİZYOLOJİK DAYANIKLILIK GEREKTİRİYOR

Oyuncuların yoğun çalışmalarda bulunduğunu ve bu noktada fizyolojik dayanıklılığın önemli olduğunu ifade eden Cebrail Çelebi, açıklamalarında şu hususlara yer verdi:



"Biliyorsunuz oyuncular setlerde çok uzun süre film ve dizi çekimlerinde bulunuyor. Bu durum, uzun saatler boyunca çalışmaya dayanıklı olmayı zorunlu kılıyor. Bunun yanı sıra sabah erken kalkmak da çok önemli. İyi bir oyuncu olmak isteyen kişilerin belirlenen saatlerde uyanması ve sete gecikmemesi gerekiyor."

JEST VE MİMİKLER DE ÇOK ÖNEMLİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Cebrail Çelebi, "Jest ve mimik, oyunculuğun en temel ögeleri arasında yer alıyor. El ve vücut hareketleriniz, yüz hareketleriniz; role çok daha kolay bir şekilde girmenizi sağıyor. Bu nedenle jest ve mimiklerin başarılı bir oyunculuk adına çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

OYUNCULUKTA KENDİNİZİ GELİŞTİRMENİZ GEREKİYOR

"Oyunculukla ilgili önemli hususlardan bir diğeri de sürekli gelişim içerisinde olmak. Çünkü gelişen teknoloji ile sektörel bazda da yeniliklerin oluştuğunu söyleyebilirim. Bu durum, kendinizi gelişmelere adapte edebilmeniz için sürekli gelişim içerisinde olmanızı zorunlu kılıyor. Ben de açıkçası başarılı bir oyuncu olabilmek için kendimi sürekli bu alanda geliştiriyor, kendimi çeşitli eğitimlerle yetiştiriyorum.